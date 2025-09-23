Кнопочные телефоны появляются тысячами: почему гаджеты из 2000-х так популярны

Бренд BlackBerry, который был популярным в начале 2000-х, планировал возвращение в 2021 году. Но тогда этого не произошло, а интерес к телефонам BlackBerry, тем не менее, сохранился, и в этом году снова заговорили о «возвращении легенды».

Впрочем, это будет не совсем классический BlackBerry, и не новая модель, уточняет techadvisor.com. Сама компания не планирует выпускать новые телефоны – ни сейчас, ни вообще в обозримом будущем. Речь идет скорей о переиздании, за которое возьмется китайская компания Zinwa Technologies. Она возрождает старые модели, обновляя их аппаратное и программное обеспечение.

Первая на очереди модель – это BlackBerry Classic (Q20), которая будет перевыпущена под названием Zinwa Q25 Pro. Телефон получит полностью новую "начинку", чтобы им "было комфортно пользоваться в 2025 году". Обновлению подлежат процессор, оперативная память, хранилище, аккумулятор, поддержка 4G LTE и камеры телефона. Работать он будет на базе Android 13.

Обновленное устройство планируют запустить в продажу в сентябре по цене 400 долларов

Также компания Zinwa подтвердила, что скоро появятся и аналогичные обновленные переиздания моделей BlackBerry KEYone и Passport. Предполагается, что они получат названия K25 и P26.

