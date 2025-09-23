Кнопкові телефони з'являються тисячами: чому гаджети з 2000-х такі популярні

Бренд BlackBerry, який був популярним на початку 2000-х, планував повернення у 2021 році. Але тоді цього не сталося, а інтерес до телефонів BlackBerry, тим не менш, зберігся, і цього року знову заговорили про "повернення легенди".

Related video

Утім, це буде не зовсім класичний BlackBerry, і не нова модель, уточнює techadvisor.com. Сама компанія не планує випускати нові телефони — ні зараз, ні взагалі в осяжному майбутньому. Йдеться скоріше про перевидання, за яке візьметься китайська компанія Zinwa Technologies. Вона відроджує старі моделі, оновлюючи їхнє апаратне та програмне забезпечення.

Перша на черзі модель — це BlackBerry Classic (Q20), яка буде перевипущена під назвою Zinwa Q25 Pro. Телефон отримає повністю нову "начинку", щоб ним "було комфортно користуватися у 2025 році". Оновленню підлягають процесор, оперативна пам'ять, сховище, акумулятор, підтримка 4G LTE і камери телефону. Працюватиме він на базі Android 13.

Оновлений пристрій планують запустити в продаж у вересні за ціною 400 доларів

Також компанія Zinwa підтвердила, що скоро з'являться й аналогічні оновлені перевидання моделей BlackBerry KEYone і Passport. Передбачається, що вони отримають назви K25 і P26.

Раніше Фокус писав про те, що кнопкові телефони стають дедалі популярнішими у світі, і скоро може з'явитися легендарний BlackBerry. Шанувальник цього бренду Кевін Михалюк створив петицію "Повернемо BlackBerry" і закликав людей її підписати, щоб бренд зміг знову почати випускати колись популярні телефони.

Також повідомлялося, що кнопкові телефони з 2000-х масово розкуповують, щоб замінити ними сучасні смартфони. Серед тінейджерів навіть сформувався новий тренд — мода на гаджети, з якими могли ходити ще їхні батьки.