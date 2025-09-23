Шквал SMS: хакеры атакуют миллионы людей новым методом. Что делать

Интернет-мошенники становятся все более изобретательными, и в этом им невольно помогают современные технологии. Фишинговые сообщения уже не актуальны – теперь преступники научились использовать целые "SMS-бластеры",

Related video

Злоумышленники используют переносные вышки сотовой связи, пишет Wired. Это кажется очень нелепым, но они действительно ходят или ездят с такими вышками и обманным путем подключают к ним телефоны пользователей. Причем "бластер" тут даже не оборот речи: одно такое устройство за час способно отправить 100 000 текстовых сообщений. Уже есть данные о том, что за короткий период оно "завалило" людей почти миллионом SMS.

Сама по себе технология не нова, но только сейчас она приобрела такие пугающие масштабы.

Коварство "SMS-бластеров" заключается в том, что они могут выдавать себя за любого отправителя, и мошенникам для атаки даже не нужен ваш номер. "Бластеры", по сути, представляют собой имитатор сотовой связи, способный заставить подключиться к нему любой телефон, находящийся поблизости (на расстоянии от 400 до почти 2000 метров).

Сначала такой имитатор "заманивает" мобильный телефон, используя якобы легитимный сигнал 4G, а затем переключает пользователя на менее безопасное соединение 2G. Все это происходит за пределами зоны действия реальных сетей мобильной связи, поэтому провайдеры не могут остановить мошенников.

Поэтому специалисты напоминают пользователям об одном базовом правиле, которые все-таки может помочь: никогда не переходите по каким бы то ни было подозрительным ссылкам.

Ранее Фокус писал, что SMS-сообщениями уже лучше не пользоваться. Это устаревший способ коммуникации, и он наиболее уязвим перед хакерскими угрозами.

Также стало известно, как защититься от слежки в мессенджерах с помощью секретного кода. Суть метода проста: у каждого чата со сквозным шифрованием есть уникальный код безопасности, и он должен быть одинаковым у вас и у вашего собеседника.