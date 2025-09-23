Шквал SMS: хакери атакують мільйони людей новим методом. Що робити

Інтернет-шахраї стають дедалі винахідливішими, і в цьому їм мимоволі допомагають сучасні технології. Фішингові повідомлення вже не актуальні — тепер злочинці навчилися використовувати цілі "SMS-бластери",

Related video

Зловмисники використовують переносні вишки стільникового зв'язку, пише Wired. Це здається дуже безглуздим, але вони справді ходять або їздять з такими вишками і обманним шляхом підключають до них телефони користувачів. Причому "бластер" тут навіть не зворотний зв'язок: один такий пристрій за годину здатний відправити 100 000 текстових повідомлень. Уже є дані про те, що за короткий період він "завалив" людей майже мільйоном SMS.

Сама по собі технологія не нова, але тільки зараз вона набула таких страшних масштабів.

Підступність "SMS-бластерів" полягає в тому, що вони можуть видавати себе за будь-якого відправника, і шахраям для атаки навіть не потрібен ваш номер. "Бластери", по суті, являють собою імітатор стільникового зв'язку, здатний змусити під'єднатися до нього будь-який телефон, що знаходиться поблизу (на відстані від 400 до майже 2000 метрів).

Спочатку такий імітатор "заманює" мобільний телефон, використовуючи нібито легітимний сигнал 4G, а потім перемикає користувача на менш безпечне з'єднання 2G. Усе це відбувається за межами зони дії реальних мереж мобільного зв'язку, тому провайдери не можуть зупинити шахраїв.

Тому фахівці нагадують користувачам про одне базове правило, яке все-таки може допомогти: ніколи не переходьте за якими б то не було підозрілими посиланнями.

Раніше Фокус писав, що SMS-повідомленнями вже краще не користуватися. Це застарілий спосіб комунікації, і він найбільш уразливий перед хакерськими загрозами.

Також стало відомо, як захиститися від стеження в месенджерах за допомогою секретного коду. Суть методу проста: у кожного чату з наскрізним шифруванням є унікальний код безпеки, і він має бути однаковим у вас і у вашого співрозмовника.