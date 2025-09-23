На новых iPhone 17 обнаружилась серьезная проблема: что с ними не так на этот раз

На этой неделе первые покупатели начали получать новые модели iPhone 17, и сразу появились и новые жалобы. К выявленным ранее ошибкам добавилось нестабильное подключение к Wi-Fi.

Пользователи жалуются, что Wi-Fi то и дело отключается и снова подключается после разблокировки iPhone, пишет techradar.com. Это, в свою очередь, ведет за собой и ряд других проблем, в том числе с подключением к приборной панели CarPlay. В некоторых случаях, похоже, есть связь с подключенными и разблокированными Apple Watch, но пока непонятно, всегда ли это является сопутствующим фактором.

Также пока неясно, насколько распространена проблема с Wi-Fi, хотя, как отмечает издание, жалоб уже набралось довольно много. Похоже, что с проблемой так или иначе столкнулись все четыре новые модели – iPhone 17, iPhone Air , iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Пока что Apple не давала официальных комментариев по поводу этой проблемы. Однако некоторые пользователи сообщают, что им удалось самостоятельно найти обходные пути и решения. В частности, один из владельцев затронутых iPhone смог предотвратить возникновение ошибки, отключив устройство от HomePod. Еще удалось обнаружить, что отключения Wi-Fi на iPhone можно избежать, заблокировав Apple Watch.

Издание указывает, что iPhone поставляются с новым чипом Wi-Fi и связи N1, поэтому вполне возможно, что проблема связана как раз с этим чипом, и ее устранят в будущем обновлении программного обеспечения. В пользу этой версии говорит и тот факт, что у одного из пользователей ошибки прекратились после установки недавно выпущенной бета-версии iOS 26.1.

Напомним, что вскоре после презентации в камерах новых iPhone 17 нашли серьезный дефект. Причем проблема проявилась еще до официального старта продаж, который открылся 19 сентября.

Также стало известно, что новая iOS 26 нещадно садит батарею и замедляет смартфон. Но в службе поддержки Apple заверили, что это нормально при установке нового ПО, и что это временный побочный эффект.