На нових iPhone 17 виявилася серйозна проблема: що з ними не так цього разу

Цього тижня перші покупці почали отримувати нові моделі iPhone 17, і відразу з'явилися і нові скарги. До виявлених раніше помилок додалося нестабільне підключення до Wi-Fi.

Користувачі скаржаться, що Wi-Fi раз у раз відключається і знову підключається після розблокування iPhone, пише techradar.com. Це, своєю чергою, веде за собою і низку інших проблем, зокрема з підключенням до приладової панелі CarPlay. У деяких випадках, схоже, є зв'язок з під'єднаними і розблокованими Apple Watch, але поки незрозуміло, чи завжди це є супутнім фактором.

Також поки незрозуміло, наскільки поширена проблема з Wi-Fi, хоча, як зазначає видання, скарг уже набралося досить багато. Схоже, що з проблемою так чи інакше зіткнулися всі чотири нові моделі — iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max.

Поки що Apple не давала офіційних коментарів з приводу цієї проблеми. Однак деякі користувачі повідомляють, що їм вдалося самостійно знайти обхідні шляхи та рішення. Зокрема, один із власників зачеплених iPhone зміг запобігти виникненню помилки, відключивши пристрій від HomePod. Ще вдалося виявити, що відключення Wi-Fi на iPhone можна уникнути, заблокувавши Apple Watch.

Видання вказує, що iPhone постачаються з новим чипом Wi-Fi і зв'язку N1, тому цілком можливо, що проблема пов'язана якраз із цим чипом, і її усунуть у майбутньому оновленні програмного забезпечення. На користь цієї версії свідчить і той факт, що в одного з користувачів помилки припинилися після встановлення нещодавно випущеної бета-версії iOS 26.1.

Нагадаємо, що незабаром після презентації в камерах нових iPhone 17 знайшли серйозний дефект. Причому проблема проявилася ще до офіційного старту продажів, який відкрився 19 вересня.

Також стало відомо, що нова iOS 26 нещадно садить батарею і уповільнює смартфон. Але в службі підтримки Apple запевнили, що це нормально під час встановлення нового ПЗ, і що це тимчасовий побічний ефект.