Новые флагманские смартфоны Vivo получат одну очень важную фишку (фото)

Китайская компания Vivo сообщила, что ее новые флагманы получат премиальные камеры ZEISS. Речь идет о всех моделях готовящейся к выпуску серии X300.

Vivo подтвердила, что серия X300 будет совместима с существующим телеконвертером ZEISS 2.35x и даже показала рендеры новых смартфонов, сообщает androidauthority.com. В частности, были продемонстрированы модели X300 и X300 Pro с комплектом камер ZEISS, включая новую модель серебристого цвета, которая дополняет базовую модель X300.

Смартфоны Vivo X300 Фото: Vivo

Модель X300 Ultra, видимо, будет поддерживать тот же телеконвертер ZEISS 2.35x. Тут эксперты высказывают некоторое сожаление, – мол, хотелось бы больше функционала. Хотя, с другой стороны, за счет новых объективов эта модель действительно может оказаться намного более функциональной. А сам телеконвертер впервые появился у моделей X200 Ultra.

Как отмечает издание, новые флагманские смартфоны Android вообще делают акцент на производительности камер. Другой китайский бренд, OPPO, ранее тоже подтвердил, что его серия Find X9 будет поддерживать комплект камер Hasselblad.

Что касается новой серии смартфонов Vivo X300, то в Китае она поступит в продажу уже 13 октября 2025 года. Ожидается, что некоторые модели затем появятся и на международных рынках.

Напомним, что смартфон Vivo X200 Ultra попал в рейтинг лучших смартфонов лета 2025 года. Он оказался на почетном втором месте благодаря своему процессору Snapdragon 8 Extreme Edition и трем объективам с фокусными расстояниями 14 мм, 35 мм и 85 мм.

А телефон Vivo T4/iQOO был включен в топ-5 смартфонов с самыми мощными батареями. Там сыграли свою роль мощный аккумулятор на 7300 мАч, а также поддержка проводной зарядки мощностью 90 Вт и обратной зарядки аксессуаров мощностью 7,5 Вт.