Нові флагманські смартфони Vivo отримають одну дуже важливу фішку (фото)

Китайська компанія Vivo повідомила, що її нові флагмани отримають преміальні камери ZEISS. Йдеться про всі моделі серії X300, що готується до випуску.

Vivo підтвердила, що серія X300 буде сумісна з наявним телеконвертером ZEISS 2.35x і навіть показала рендери нових смартфонів, повідомляє androidauthority.com. Зокрема, були продемонстровані моделі X300 і X300 Pro з комплектом камер ZEISS, включно з новою моделлю сріблястого кольору, яка доповнює базову модель X300.

Смартфони Vivo X300 Фото: Vivo

Модель X300 Ultra, мабуть, буде підтримувати той самий телеконвертер ZEISS 2.35x. Тут експерти висловлюють деякий жаль, — мовляв, хотілося б більше функціоналу. Хоча, з іншого боку, завдяки новим об'єктивам ця модель дійсно може виявитися набагато більш функціональною. А сам телеконвертер вперше з'явився у моделей X200 Ultra.

Як зазначає видання, нові флагманські смартфони Android взагалі роблять акцент на продуктивності камер. Інший китайський бренд, OPPO, раніше теж підтвердив, що його серія Find X9 буде підтримувати комплект камер Hasselblad.

Що стосується нової серії смартфонів Vivo X300, то в Китаї вона надійде в продаж уже 13 жовтня 2025 року. Очікується, що деякі моделі потім з'являться і на міжнародних ринках.

Нагадаємо, що смартфон Vivo X200 Ultra потрапив до рейтингу найкращих смартфонів літа 2025 року. Він опинився на почесному другому місці завдяки своєму процесору Snapdragon 8 Extreme Edition і трьом об'єктивам із фокусними відстанями 14 мм, 35 мм і 85 мм.

А телефон Vivo T4/iQOO було включено до топ-5 смартфонів із найпотужнішими батареями. Там зіграли свою роль потужний акумулятор на 7300 мАг, а також підтримка дротового заряджання потужністю 90 Вт і зворотного заряджання аксесуарів потужністю 7,5 Вт.