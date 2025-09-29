У Android такого нет: топ 5 очень полезных функций на вашем новом iPhone

Спор между фанатами iPhone и Android, наверно, будет вечным, и поклонники каждого телефона находят все новые и новые аргументы. Но приходится признать – очевидного победителя тут нет, ведь в чем-то выигрывает система Android, а в чем-то – наоборот, iOS.

Последнее крупное обновление iOS 26 все еще не включает все функции, доступные на Android, но у него есть свои фишки, пишет slashgear.com. Издание называет пять интересных функций, которые вы точно не найдете на устройствах Android.

Копирование текста по частям

Одна из самых удобных опций, ведь часто бывает, что вам нужна точная цитата из текстового сообщения, но копировать все сообщение при этом не хочется. Apple решила эту проблему в iOS 26.

Чтобы скопировать только часть текстового сообщения, просто удерживайте текст. Затем нажмите "Выбрать" во всплывающем меню и перетащите синие маркеры, чтобы выделить нужные фрагменты. Выберите "Копировать", чтобы скопировать выбранные фрагменты. Вы также можете выбрать поиск для выделенного текста в интернете, перевести его или отправить фрагмент в любое другое приложение.

А на Android придется все-таки копировать весь текст целиком, без вариантов.

Приложения под цвет смартфона

Когда Apple выпустила чехлы MagSafe для iPhone 12, у них была интересная скрытая функция – цветовая анимация. iOS 26 вывела эту идею на новый уровень – теперь, каждый раз, когда вы надеваете чехол, оттенок значков приложений на главном экране автоматически меняется, чтобы соответствовать цвету чехла. Это называется согласованной тонировкой. Чтобы включить эту функцию:

Перейдите на главный экран.

Нажмите и удерживайте пустое место.

Нажмите кнопку "Изменить" вверху.

Выберите "Настроить".

Выбирайте "Тонирование".

Чтобы установить оттенок цвета на основе цвета вашего iPhone, нажмите на крайний левый значок в нижней части панели.

Чтобы использовать чехол MagSafe в качестве основы для цвета тонировки, нажмите второй значок.

Правда, функция согласованной тонировки поддерживает не все цвета iPhone и чехлов Apple. Но зато на Android у нее вообще нет точного аналога.

Подсказки для транспорта

Функция "Подсказки о движении автомобиля" (Vehicle Motion Cues) – движущиеся точки, отображаемые на боковой стороне iPhone при движении автомобиля, – впервые появилась еще в iOS 18. Ее придумали для людей, страдающих от укачивания в транспорте.

В iOS 26 полезная функция была расширена. Чтобы настроить Vehicle Motion Cues на iPhone:

В приложении "Настройки" перейдите в раздел "Специальные возможности" > "Движение".

Выберите "Сигналы движения транспортного средства".

Перейдите в раздел "Настройка внешнего вида".

В разделе "Вид" выберите "Обычный" (точки будут двигаться более предсказуемым образом) или "Динамический" (точки не будут следовать постоянному шаблону).

В разделе "Цвет" выберите один из предустановленных вариантов.

В разделе "Видимость" включите опцию "Большие точки" (чтобы сделать их больше), или "Больше точек" (чтобы добавить дополнительные точки).

Цвета и значки в приложении "Файлы"

Сортировка файлов по папкам – отличный способ для поддержания порядка, но иногда приходится долго разбираться с вроде бы одинаковыми папками, чтобы найти нужную.

В iOS 26 эта проблема исчезла. В приложении "Файлы" теперь можно установить собственный значок и изменить цвет папки с синего по умолчанию на розовый, серый или желтый. Для этого:

Нажмите и удерживайте папку, которую вы хотите отредактировать.

Нажмите "Настроить папку и теги".

Чтобы выбрать новый цвет папки, нажмите "Теги" и выберите нужный цвет из предустановленных вариантов.

Чтобы добавить значок на папку, выберите один из черно-белых значков в списке или перейдите в раздел "Эмодзи" и выберите цветной смайлик.

Работа с PDF-файлами

На Android работать с PDF-файлами без стороннего приложения очень сложно. Зато на iPhone с обновлением iOS 26 можно легко открывать PDF-файлы, сохраненные в приложении "Файлы". Еще есть и функция автозаполнения, и сканер документов, и инструменты для изменения размера, редактирования и поворота документов.

