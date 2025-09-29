В Android такого немає: топ 5 дуже корисних функцій на вашому новому iPhone

Суперечка між фанатами iPhone і Android, напевно, буде вічною, і шанувальники кожного телефону знаходять все нові й нові аргументи. Але доводиться визнати — очевидного переможця тут немає, адже в чомусь виграє система Android, а в чомусь — навпаки, iOS.

Останнє велике оновлення iOS 26 все ще не включає всі функції, доступні на Android, але у нього є свої фішки, пише slashgear.com. Видання називає п'ять цікавих функцій, які ви точно не знайдете на пристроях Android.

Копіювання тексту частинами

Одна з найзручніших опцій, адже часто буває, що вам потрібна точна цитата з текстового повідомлення, але копіювати все повідомлення при цьому не хочеться. Apple вирішила цю проблему в iOS 26.

Щоб скопіювати тільки частину текстового повідомлення, просто утримуйте текст. Потім натисніть "Вибрати" у спливаючому меню і перетягніть сині маркери, щоб виділити потрібні фрагменти. Виберіть "Копіювати", щоб скопіювати вибрані фрагменти. Ви також можете вибрати пошук для виділеного тексту в інтернеті, перекласти його або надіслати фрагмент у будь-який інший застосунок.

А на Android доведеться все-таки копіювати весь текст цілком, без варіантів.

Додатки під колір смартфона

Коли Apple випустила чохли MagSafe для iPhone 12, у них була цікава прихована функція — колірна анімація. iOS 26 вивела цю ідею на новий рівень — тепер, щоразу, коли ви одягаєте чохол, відтінок значків додатків на головному екрані автоматично змінюється, щоб відповідати кольору чохла. Це називається узгодженим тонуванням. Щоб увімкнути цю функцію:

Перейдіть на головний екран.

Натисніть і утримуйте порожнє місце.

Натисніть кнопку "Змінити" вгорі.

Виберіть "Налаштувати".

Вибирайте "Тонування".

Щоб встановити відтінок кольору на основі кольору вашого iPhone, натисніть на крайній лівий значок у нижній частині панелі.

Щоб використовувати чохол MagSafe як основу для кольору тонування, натисніть другий значок.

Щоправда, функція узгодженого тонування підтримує не всі кольори iPhone і чохлів Apple. Але зате на Android у неї взагалі немає точного аналога.

Підказки для транспорту

Функція "Підказки про рух автомобіля" (Vehicle Motion Cues) — рухомі точки, що відображаються на бічній стороні iPhone під час руху автомобіля, — вперше з'явилася ще в iOS 18. Її придумали для людей, які страждають від заколисування в транспорті.

В iOS 26 корисну функцію було розширено. Щоб налаштувати Vehicle Motion Cues на iPhone:

У додатку "Налаштування" перейдіть у розділ "Спеціальні можливості" > "Рух".

Виберіть "Сигнали руху транспортного засобу".

Перейдіть у розділ "Налаштування зовнішнього вигляду".

У розділі "Вигляд" виберіть "Звичайний" (точки рухатимуться більш передбачуваним чином) або "Динамічний" (точки не дотримуватимуться постійного шаблону).

У розділі "Колір" виберіть один із попередньо встановлених варіантів.

У розділі "Видимість" увімкніть опцію "Великі точки" (щоб зробити їх більшими), або "Більше точок" (щоб додати додаткові точки).

Кольори та значки в додатку "Файли"

Сортування файлів за папками — чудовий спосіб для підтримання порядку, але іноді доводиться довго розбиратися з начебто однаковими папками, щоб знайти потрібну.

В iOS 26 ця проблема зникла. У додатку "Файли" тепер можна встановити власний значок і змінити колір папки з синього за замовчуванням на рожевий, сірий або жовтий. Для цього:

Натисніть і утримуйте папку, яку ви хочете відредагувати.

Натисніть "Налаштувати папку і теги".

Щоб вибрати новий колір папки, натисніть "Теги" і виберіть потрібний колір із попередньо встановлених варіантів.

Щоб додати значок на папку, виберіть один із чорно-білих значків у списку або перейдіть у розділ "Емодзі" і виберіть кольоровий смайлик.

Робота з PDF-файлами

На Android працювати з PDF-файлами без стороннього додатка дуже складно. Зате на iPhone з оновленням iOS 26 можна легко відкривати PDF-файли, збережені в додатку "Файли". Ще є і функція автозаповнення, і сканер документів, і інструменти для зміни розміру, редагування та повороту документів.

