Украинцы смогут подключаться к Starlink через смартфон: у кого запустится новая услуга

Украинский мобильный оператор "Киевстар" объявил о начале открытого тестирования технологии прямой спутниковой связи Direct to Cell. Проект запускается при партнерстве компании Starlink. Правда, пока что оценить новинку смогут не все.

Новая технология на этом этапе доступна только для смартфонов на базе Android, сообщается на сайте "Киевстар". Поддержка для iOS тоже запланирована, но она ожидается чуть позже. Также отмечается, что воспользоваться тестовой услугой можно будет только на открытой местности – то есть, там, где смартфон "увидит" спутник. Понадобится карточка SIM/eSIM с поддержкой LTE

Первый этап будет проходить в октябре-ноябре 2025 года. На этом этапе будет тестироваться отправка и получение SMS-сообщений. Ее полноценный коммерческий запуск запланирован на четвертый квартал нынешнего года. Далее "Киевстар" обещает добавить поддержку голосовых звонков и мобильного интернета.

Принять участие могут все абоненты оператора, причем на время тестового периода услуга будет бесплатной. "Киевстар" подчеркивает, что никаких дополнительных доплат к актуальному тарифу не понадобится, а SMS-сообщения, минуты и гигабайты интернета будут засчитываться как обычно.

Также "Киевстар" обещает 100 SMS на 30 дней в качестве бонуса – "чтобы тестирование было более приятным". Услуга Direct to Cell будет доступна на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий, зон боевых действий, а также Днепропетровской и Черниговской областей (однако позже обещают добавить и эти два региона).

