Українці зможуть підключатися до Starlink через смартфон: у кого запуститься нова послуга

Український мобільний оператор "Київстар" оголосив про початок відкритого тестування технології прямого супутникового зв'язку Direct to Cell. Проект запускається за партнерства компанії Starlink. Щоправда, поки що оцінити новинку зможуть не всі.

Related video

Нова технологія на цьому етапі доступна тільки для смартфонів на базі Android, повідомляється на сайті "Київстар". Підтримка для iOS теж запланована, але вона очікується трохи пізніше. Також наголошується, що скористатися тестовою послугою можна буде тільки на відкритій місцевості — тобто, там, де смартфон "побачить" супутник. Знадобиться картка SIM/eSIM з підтримкою LTE

Перший етап відбуватиметься в жовтні-листопаді 2025 року. На цьому етапі тестуватимуть надсилання та отримання SMS-повідомлень. Її повноцінний комерційний запуск заплановано на четвертий квартал нинішнього року. Далі "Київстар" обіцяє додати підтримку голосових дзвінків і мобільного інтернету.

Взяти участь можуть усі абоненти оператора, причому на час тестового періоду послуга буде безкоштовною. "Київстар" підкреслює, що жодних додаткових доплат до актуального тарифу не знадобиться, а SMS-повідомлення, хвилини та гігабайти інтернету зараховуватимуться, як зазвичай.

Також "Київстар" обіцяє 100 SMS на 30 днів як бонус — "щоб тестування було більш приємним". Послуга Direct to Cell буде доступною на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій, зон бойових дій, а також Дніпропетровської та Чернігівської областей (проте пізніше обіцяють додати і ці два регіони).

Раніше Фокус повідомляв, що смартфони в Україні отримають супутниковий зв'язок Starlink. Причому наша країна стане однією з перших у світі зі зв'язком Direct to Cell, а також першою воюючою країною, де Starlink розгорне цю технологію.

Ще стало відомо, що супутниковий зв'язок запрацює в смартфонах у 100 разів швидше звичайного. Річ у тім, що компанія SpaceX придбає ліцензії на використання спектра бездротового зв'язку у EchoStar, і в підсумку абоненти оператора Boost Mobile отримають доступ до послуг Starlink.