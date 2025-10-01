Новый бюджетный Nothing уже на подходе: каким будет смартфон Phone 4a

Бренд смартфонов Nothing уже прославился простотой и функциональностью своих гаджетов. Они нравятся не всем, но это не помешало модели Nothing Phone 3 приобрел статус флагмана. Теперь в разработке находится уже новая версия.

Related video

Инсайдеры заметили в базе данных Phone 4a Pro – модель нового поколения смартфонов среднего класса от Nothing, пишет androidpolice.com.

В частности, в базе данных IMEI нашелся смартфон Nothing с номером модели A069P. А так как у Phone 3a Pro был номер модели A059P, то логично предположить, что это будет его преемник. Предполагают, что базовая модель Phone 4a получит номер A069. А выйдут Phone 4a и Phone 4a Pro, скорее всего, одновременно – возможно, в первом квартале 2026 года.

Технических характеристик нового Nothing Phone пока нет, но уже высказывают предположения, что у него будет улучшенная камера, а пластик в конструкции заменят на алюминий. Во всяком случае, это касается "продвинутой" модели Phone 4a Pro, которая будет на позицию выше обычной модели Phone 4a.

Также некоторые специалисты делятся соображениями насчет примерной даты выхода. По их мнению, предстоящий дуэт смартфонов среднего класса от Nothing выйдет в марте следующего года.

Напомним, ранее эксперты называли лучший бюджетный телефон 2025 года. Им стал CMF Phone 2 Pro от британской компании Nothing. Отмечали, что несмотря на бюджетный ценовой сегмент, смартфон располагал важными преимуществами, среди которых – улучшенная камера, привлекательный дизайн и долговечность.

Еще стало известно, что модель Nothing Phone 3a Pro попала в список самых демократичных Android-смартфонов. Этот телефон был признан одним из лучших в бюджетной линейке до 500 долларов.