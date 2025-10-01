Новий бюджетний Nothing уже на підході: яким буде смартфон Phone 4a

Бренд смартфонів Nothing вже прославився простотою і функціональністю своїх гаджетів. Вони подобаються не всім, але це не завадило моделі Nothing Phone 3 набути статусу флагмана. Тепер у розробці перебуває вже нова версія.

Related video

Інсайдери помітили в базі даних Phone 4a Pro — модель нового покоління смартфонів середнього класу від Nothing, пише androidpolice.com.

Зокрема, в базі даних IMEI знайшовся смартфон Nothing з номером моделі A069P. А оскільки у Phone 3a Pro був номер моделі A059P, то логічно припустити, що це буде його наступник. Припускають, що базова модель Phone 4a отримає номер A069. А вийдуть Phone 4a і Phone 4a Pro, найімовірніше, одночасно — можливо, у першому кварталі 2026 року.

Технічних характеристик нового Nothing Phone поки що немає, але вже висловлюють припущення, що у нього буде поліпшена камера, а пластик у конструкції замінять на алюміній. У всякому разі, це стосується "просунутої" моделі Phone 4a Pro, яка буде на позицію вищою за звичайну модель Phone 4a.

Також деякі фахівці діляться міркуваннями щодо приблизної дати виходу. На їхню думку, майбутній дует смартфонів середнього класу від Nothing вийде в березні наступного року.

Нагадаємо, раніше експерти називали найкращий бюджетний телефон 2025 року. Ним став CMF Phone 2 Pro від британської компанії Nothing. Зазначали, що незважаючи на бюджетний ціновий сегмент, смартфон мав у своєму розпорядженні важливі переваги, серед яких — поліпшена камера, привабливий дизайн і довговічність.

Ще стало відомо, що модель Nothing Phone 3a Pro потрапила до списку найдемократичніших Android-смартфонів. Цей телефон був визнаний одним із найкращих у бюджетній лінійці до 500 доларів.