Apple, Samsung и не только: названы самые шустрые телефоны телефоны 2025 года (фото)

2025 год выдался щедрым на новинки в сфере смартфонов. Свои флагманские модели представили все ключевое игроки – Apple, Google, Samsung, причем есть кое-что общее у всех этих телефонов.

Новинки этого года дадут вам возможность по максимуму использовать формат 5G, пишет zdnet.com. Издание предлагает собственный список лучших телефонов в разных категориях.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Этот смартфон удостоился титула "Лучший 5G-телефон в целом". Тут и AMOLED-дисплей с высокой контрастностью и антибликовым покрытием, и продвинутый набор функций искусственного интеллекта, и мощный чипсет Snapdragon 8 Elite.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Forbes

Galaxy S25 Ultra получил легкий, но прочный титановый корпус и защиту Corning Gorilla Armor 2. Это идеальный вариант для пользователей, которые беспокоятся насчет возможных царапин.

iPhone 17

Победитель в категории "Лучший iPhone 5G". Это самый близкий к Pro-версии базовый iPhone, у которого есть дисплей ProMotion 120 Гц, проводная зарядка мощностью 40 Вт и улучшенная производительность.

Смартфон iPhone 17 Фото: Bloomberg

Еще смартфон оснащен совершенно новой 18-мегапиксельной фронтальной камерой Center Stage, которая адаптивно расширяет кадр. А квадратный сенсор позволяет делать пейзажные селфи, не поворачивая телефон.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Лучший складной телефон 5G. Все просто очарованы его дизайном, но не очень довольны временем автономной работы, – мол, оно могло бы быть и больше.

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: androidauthority.com

Впрочем, как отмечают эксперты, Samsung сумела максимально эффективно использовать свой процессор Snapdragon 8 Elite.

Motorola Razr (2025)

Еще одна отличная "раскладушка" 5G. Смартфон оснащен большим 3,6-дюймовым pOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, поддерживает беспроводную зарядку, демонстрирует достойную производительность и простой пользовательский интерфейс.

Телефон Motorola Razr (2025) Фото: Future

К тому же, телефоны Motorola считаются одними из лучших среди бюджетных моделей.

Google Pixel 9a

А это лучший доступный телефон 5G. У него есть увеличенный 6,3-дюймовый OLED-экран, который значительно лучше 6,1-дюймового дисплея его предшественника – модели Pixel 8a.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: The Guardian

Еще Google Pixel 9a снабдили дисплеем с частотой обновления 120 Гц и повышенной яркостью. Благодаря этому изображение на экране выглядит более четким, особенно на улице. Аккумулятора емкостью 5100 мАч обычно хватает на целый день.

