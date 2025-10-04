Apple, Samsung і не тільки: названо найспритніші телефони телефони 2025 року (фото)

2025 рік видався щедрим на новинки у сфері смартфонів. Свої флагманські моделі представили всі ключові гравці — Apple, Google, Samsung, причому є дещо спільне у всіх цих телефонів.

Related video

Новинки цього року дадуть вам можливість по максимуму використовувати формат 5G, пише zdnet.com. Видання пропонує власний список найкращих телефонів у різних категоріях.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Цей смартфон удостоївся титулу "Найкращий 5G-телефон загалом". Тут і AMOLED-дисплей з високою контрастністю і покриттям антивідблиску, і просунутий набір функцій штучного інтелекту, і потужний чипсет Snapdragon 8 Elite.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Forbes

Galaxy S25 Ultra отримав легкий, але міцний титановий корпус і захист Corning Gorilla Armor 2. Це ідеальний варіант для користувачів, які турбуються щодо можливих подряпин.

iPhone 17

Переможець у категорії "Найкращий iPhone 5G". Це найближчий до Pro-версії базовий iPhone, у якого є дисплей ProMotion 120 Гц, дротова зарядка потужністю 40 Вт і поліпшена продуктивність.

Смартфон iPhone 17 Фото: Bloomberg

Ще смартфон оснащений абсолютно новою 18-мегапіксельною фронтальною камерою Center Stage, яка адаптивно розширює кадр. А квадратний сенсор дає змогу робити пейзажні селфі, не повертаючи телефон.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Найкращий складаний телефон 5G. Усі просто зачаровані його дизайном, але не дуже задоволені часом автономної роботи, — мовляв, він міг би бути й більшим.

Складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: androidauthority.com

Втім, як зазначають експерти, Samsung зуміла максимально ефективно використовувати свій процесор Snapdragon 8 Elite.

Motorola Razr (2025)

Ще одна відмінна "розкладачка" 5G. Смартфон оснащений великим 3,6-дюймовим pOLED-дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц, підтримує бездротове заряджання, демонструє гідну продуктивність і простий користувальницький інтерфейс.

Телефон Motorola Razr (2025) Фото: Future

До того ж, телефони Motorola вважаються одними з найкращих серед бюджетних моделей.

Google Pixel 9a

А це найкращий доступний телефон 5G. У нього є збільшений 6,3-дюймовий OLED-екран, який значно кращий за 6,1-дюймовий дисплей його попередника — моделі Pixel 8a.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: The Guardian

Ще Google Pixel 9a забезпечили дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і підвищеною яскравістю. Завдяки цьому зображення на екрані виглядає більш чітким, особливо на вулиці. Акумулятора ємністю 5100 мАг зазвичай вистачає на цілий день.

Раніше стало відомо, який складаний смартфон переміг у "битві гаджетів". Експертам довелося зробити нелегкий вибір між моделями Samsung Galaxy і Google Pixel.

Ще експерти порівняли нові складні смартфони Samsung і Motorola. Там обрати переможця теж виявилося не так-то просто.