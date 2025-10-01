Сомнительная функция Android отслеживает ваши фотографии: как от нее избавиться

Еще в конце прошлого года Google выпустила системное обновление для Android 9 и более поздних версий, которое по умолчанию добавило функцию Android System SafetyCore. В итоге пользователи оказались очень недовольны.

Related video

В заметках для разработчиков Google новый сервис был описан довольно расплывчато, отмечает zdnet.com. Его определяли как "компонент системы Android, обеспечивающий инфраструктуру защиты пользователей на устройстве, сохраняющую конфиденциальность для приложений". А потом Google анонсировала новую функцию под названием "Предупреждения о конфиденциальном контенте". В Google поясняли, что эта дополнительная функция может размывать фотографии, потенциально содержащие обнаженную натуру, и отображать предупреждение перед их просмотром или отправкой. При этом SafetyCore напрямую не упоминали.

Но, как выяснилось, речь идет именно о ней. Правда, Google подчеркивала, что SafetyCore работает исключительно на вашем телефоне и никаких данных о ваших фото не отправляет. Но многие люди все равно были недовольны – ведь Google не предупреждала пользователей Android об установке SafetyCore, так что опасения по поводу конфиденциальности были бы вполне логичны. Неоднозначности ситуации добавляет тот факт, что у SafetyCore нет значка и он не отображается в списке обычных приложений. Чтобы найти его, нужно зайти в "Настройки" > "Приложения" > "Показывать системные процессы".

Впрочем, функцию Android System SafetyCore можно удалить. Для этого:

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Приложения".

Показать системные приложения.

Найдите SafetyCore.

Удалить или отключить.

Дополнительно: управление разрешениями.

Напомним, что ранее в приложении Google Messages заработала долгожданная функция "Удалить для всех". Такая опция удаления нежелательных сообщений тестировалась еще с весны, но полноценно запустилась только летом.

А еще Google наконец-то запустила крайне полезную функцию удаления нежелательных сообщений не только на своем телефоне, но и на устройстве собеседника. Правда, удалить сообщение можно будет только в том случае, если другой пользователь его еще не открыл и не сохранил.