Сумнівна функція Android відстежує ваші фотографії: як її позбутися

Ще наприкінці минулого року Google випустила системне оновлення для Android 9 і пізніших версій, яке за замовчуванням додало функцію Android System SafetyCore. У підсумку користувачі виявилися дуже незадоволені.

Related video

У нотатках для розробників Google новий сервіс був описаний досить розпливчасто, зазначає zdnet.com. Його визначали як "компонент системи Android, що забезпечує інфраструктуру захисту користувачів на пристрої, яка зберігає конфіденційність для додатків". А потім Google анонсувала нову функцію під назвою "Попередження про конфіденційний контент". У Google пояснювали, що ця додаткова функція може розмивати фотографії, що потенційно містять оголену натуру, і відображати попередження перед їхнім переглядом або надсиланням. При цьому SafetyCore безпосередньо не згадували.

Але, як з'ясувалося, йдеться саме про неї. Щоправда, Google наголошувала, що SafetyCore працює виключно на вашому телефоні та жодних даних про ваші фото не надсилає. Але багато людей все одно були незадоволені — адже Google не попереджала користувачів Android про встановлення SafetyCore, тож побоювання з приводу конфіденційності були б цілком логічними. Неоднозначності ситуації додає той факт, що у SafetyCore немає значка і він не відображається в списку звичайних додатків. Щоб знайти його, потрібно зайти в "Налаштування" > "Додатки" > "Показувати системні процеси".

Утім, функцію Android System SafetyCore можна видалити. Для цього:

Відкрийте "Налаштування".

Перейдіть у розділ "Додатки".

Показати системні додатки.

Знайдіть SafetyCore.

Видалити або вимкнути.

Додатково: керування дозволами.

Нагадаємо, що раніше в додатку Google Messages запрацювала довгоочікувана функція "Видалити для всіх". Така опція видалення небажаних повідомлень тестувалася ще з весни, але повноцінно запустилася тільки влітку.

А ще Google нарешті запустила вкрайкорисну функцію видалення небажаних повідомлень не тільки на своєму телефоні, а й на пристрої співрозмовника. Щоправда, видалити повідомлення можна буде тільки в тому разі, якщо інший користувач його ще не відкрив і не зберіг.