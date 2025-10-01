На случай блэкаута: появился ноутбук, который продержится без зарядки целую неделю

Французская компания Avenir Telecom выпустила новый ноутбук с красноречивым названием Energizer. Он может работать без подзарядки несколько дней благодаря супермощному аккумулятору.

Производитель обещает устройству 28 часов "интенсивной офисной работы", или же семь дней в режиме ожидания, пишет The Verge. В линейке три ноутбука, рассчитанных на длительное время автономной работы: Energizer EnergyBook Pro 15, EnergyBook Pro XL 18 и флагманский Energizer EnergyBook Pro Ultra.

Модель Pro Ultra оснащена огромным 18-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1200 и тем самым аккумулятором емкостью 192 Вт/ч.

Energizer снабдили процессором AMD Ryzen 5, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем NVMe объёмом 512 ГБ. Среди портов – USB-C, USB 3.0, HDMI, картридер SD и разъем для наушников.

О цене пока информации мало, но есть данные о стоимости 449 евро (523 доллара, или около 20 тысяч в пересчете на гривны). Вероятно, это начальная цена одной из младших моделей.

Впрочем, как отмечает издание, даже у таких сверхмощных гаджетов есть свои ограничения. Причем они касаются не производительности, а бытовой стороны. С таким ноутбуком вас могут не пустить в самолет: некоторые страны – например, США – не позволяют пассажирам брать на борт самолета литиевые аккумуляторы емкостью более 160 Вт/ч, и даже для аккумуляторов емкостью более 100 Вт/ч потребуется специальное разрешение.

