На випадок блекауту: з'явився ноутбук, який протримається без зарядки цілий тиждень

Французька компанія Avenir Telecom випустила новий ноутбук із промовистою назвою Energizer. Він може працювати без підзарядки кілька днів завдяки суперпотужному акумулятору.

Виробник обіцяє пристрою 28 годин "інтенсивної офісної роботи", або ж сім днів у режимі очікування, пише The Verge. У лінійці три ноутбуки, розраховані на тривалий час автономної роботи: Energizer EnergyBook Pro 15, EnergyBook Pro XL 18 і флагманський Energizer EnergyBook Pro Ultra.

Модель Pro Ultra оснащена величезним 18-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1920 x 1200 і тим самим акумулятором ємністю 192 Вт/год.

Energizer забезпечили процесором AMD Ryzen 5, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 і твердотільним накопичувачем NVMe об'ємом 512 ГБ. Серед портів — USB-C, USB 3.0, HDMI, картрідер SD і роз'єм для навушників.

Про ціну поки інформації мало, але є дані про вартість 449 євро (523 долари, або близько 20 тисяч у перерахунку на гривні). Ймовірно, це початкова ціна однієї з молодших моделей.

Утім, як зазначає видання, навіть у таких надпотужних гаджетів є свої обмеження. Причому вони стосуються не продуктивності, а побутового боку. З таким ноутбуком вас можуть не пустити в літак: деякі країни — наприклад, США — не дозволяють пасажирам брати на борт літака літієві акумулятори ємністю понад 160 Вт/год, і навіть для акумуляторів ємністю понад 100 Вт/год потрібен спеціальний дозвіл.

