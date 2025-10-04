Обновление для смартфонов Xiaomi: как простой трюк поможет прокачать ваши гаджеты

Когда объявляется о выходе новой версии операционной системы, мы, конечно, сразу проверяем свои смартфоны. Если мы не находим их в списке "счастливчиков", то это, конечно, огорчает, – но выход есть.

Если у вас телефон Xiaomi, и он не попал в будущее обновление Xiaomi HyperOS 3, не переживайте – гаджет будет еще долго работать вполне безопасно, заверяет xiaomitime.com. К тому же, особенностью экосистемы Xiaomi является то, что большую часть внешнего вида и функциональности нового программного обеспечения можно адаптировать и использовать даже на более старых версиях, таких как HyperOS 2 или даже HyperOS 1.

Ключ к тому, как сохранить более старое устройство Xiaomi в "товарном" виде, заключается в модульном подходе компании к системным приложениям. Многие основные функции и утилиты не привязаны строго к основной версии ОС, и их можно обновлять сами по себе.

Например, многие системные приложения HyperOS 3 – к примеру, Калькулятор или Галерея, – можно установить на устройства под управлением HyperOS 1 или HyperOS 2. Так вы получите доступ к новым функциям, улучшенной производительности и обновленным пользовательским интерфейсам.

Компания Xiaomi опубликовала предполагаемые даты окончания поддержки безопасности и программного обеспечения для нескольких популярных моделей. Эта информация поможет вам понять, как долго ваше устройство будет оставаться в безопасности и получать поддержку.

Список устаревающих телефонов Xiaomi (скриншот) Фото: Xiaomi

Как видим, сроки варьируются от ноября 2026 года до января 2028-го. Для некоторых моделей – например, Redmi Note 12 Series – точной даты нет, заявлен только год (в данном случае – 2026). А еще ряд устройств получили отметку EOL (End-of-Life product). Она означает завершение жизненного цикла устройства, после которого производитель прекращает его производство, поддержку и обновления.

