Оновлення для смартфонів Xiaomi: як простий трюк допоможе прокачати ваші гаджети

Коли оголошується про вихід нової версії операційної системи, ми, звісно, одразу перевіряємо свої смартфони. Якщо ми не знаходимо їх у списку "щасливчиків", то це, звісно, засмучує, — але вихід є.

Related video

Якщо у вас телефон Xiaomi, і він не потрапив до майбутнього оновлення Xiaomi HyperOS 3, не хвилюйтеся — гаджет буде ще довго працювати цілком безпечно, запевняє xiaomitime.com. До того ж, особливістю екосистеми Xiaomi є те, що більшу частину зовнішнього вигляду та функціональності нового програмного забезпечення можна адаптувати й використовувати навіть на старіших версіях, таких як HyperOS 2 або навіть HyperOS 1.

Ключ до того, як зберегти старіший пристрій Xiaomi в "товарному" вигляді, полягає в модульному підході компанії до системних додатків. Багато основних функцій і утиліт не прив'язані строго до основної версії ОС, і їх можна оновлювати самі по собі.

Наприклад, багато системних додатків HyperOS 3 — наприклад, Калькулятор або Галерея, — можна встановити на пристрої під управлінням HyperOS 1 або HyperOS 2. Так ви отримаєте доступ до нових функцій, поліпшеної продуктивності та оновлених користувацьких інтерфейсів.

Компанія Xiaomi опублікувала передбачувані дати закінчення підтримки безпеки та програмного забезпечення для кількох популярних моделей. Ця інформація допоможе вам зрозуміти, як довго ваш пристрій залишатиметься в безпеці та отримуватиме підтримку.

Список застарілих телефонів Xiaomi (скріншот) Фото: Xiaomi

Як бачимо, терміни варіюються від листопада 2026 року до січня 2028-го. Для деяких моделей — наприклад, Redmi Note 12 Series — точної дати немає, заявлено тільки рік (у цьому випадку — 2026). А ще низка пристроїв отримали позначку EOL (End-of-Life product). Вона означає завершення життєвого циклу пристрою, після якого виробник припиняє його виробництво, підтримку та оновлення.

Також Фокус повідомляв, що десятки популярних смартфонів Xiaomi залишаться без оновлень. Йшлося про те, що Xiaomi готує до релізу прошивку HyperOS 3, але вона виявиться останньою для більш ніж 30 моделей телефонів.

Ще стало відомо, які телефони Xiaomi вже не стануть у пригоді після 2025 року. Йшлося про великий список моделей, які вже не отримають ні великих оновлень Android, ні оновлень HyperOS, ні оновлень безпеки.