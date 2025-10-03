Дрон РФ впервые передал данные через российский спутниковый интернет: чем это опасно (фото)

В РФ заявили о первом беспилотнике, который передавал информацию через спутниковый интернет российского происхождения во время полета.

О возможном применении новой российской разработки в войне против Украины рассказал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестов в своем Telegram-канале.

Как объясняет эксперт, россияне не имеют сети низкоорбитальных современных спутников для высокоскоростного доступа к интернету, поэтому они используют для этого спутники на геостационарной орбите.

Спутниковая антенна РФ Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Подобные спутники находятся на высоте 36 тысяч километров и вращаются вместе с Землей. Чтобы покрывать сигналом разные части Земли, их размещают в разных точках орбиты.

В случае россиян речь идет о спутнике "Ямал 601", который находится на орбите на позиции 49 градусов восточной долготы и покрывает Землю 32 лучами. Он был запущен в 2019 и покрывает территорию Украины лишь частично.

Карта покрытия российского спутника Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Эксперт отметил, что есть два способа обеспечивать через этот спутник связь в движении. Первый способ предполагает использование плоской антенны, как в Starlink. Второй тип антенны — это маленькая "тарелочка", которая вращается внутри шара, выполняющего функцию защиты от ветра и осадков.

По словам "Флеша", антенная система имеет вес до 3 кг и размер шара 30-40 см, что много для БПЛА, но подходит для морских катеров. Он отметил, что самой большой проблемой таких систем является большая задержка сигнала из-за большого расстояния между терминалом и спутником на геостационарной орбите.

"Я вижу угрозу применения для нас такой системы в основном на беспилотных ударных катерах. Такие системы десятки лет работают на круизных кораблях, но сможет ли механическая система удерживать постоянный прицел на спутник в условиях качания маленького катера на море, я не уверен", — подытожил эксперт.

Напомним, украинская технологическая компания Stetman разрабатывает спутниковую сеть UASAT как отечественную альтернативу Starlink.

Фокус также сообщал, что доходы французского спутникового оператора Eutelsat выросли почти вдвое, поскольку европейские правительства стремятся уменьшить свою зависимость от Starlink.