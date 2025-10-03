Дрон РФ вперше передав дані через російський супутниковий інтернет: чим це небезпечно (фото)

У РФ заявили про перший безпілотник, який передавав інформацію через супутниковий інтернет російського походження під час польоту.

Про можливе застосування нової російської розробки у війні проти України розповів український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестов у своєму Telegram-каналі.

Як пояснює експерт, росіяни не мають мережі низькоорбітальних сучасних супутників для високошвидкісного доступу до інтернету, тому вони використовують для цього супутники на геостаціонарній орбіті.

Супутникова антена РФ Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Подібні супутники перебувають на висоті 36 тисяч кілометрів і обертаються разом із Землею. Щоб покривати сигналом різні частини Землі, їх розміщують в різних точках орбіти.

У випадку росіян мова йде про супутник "Ямал 601", який знаходиться на орбіті на позиції 49 градусів східної довготи і покриває Землю 32 променями. Він був запущений у 2019 та покриває територію України лише частково.

Карта покриття російського супутника Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Експерт зазначив, що є два способи забезпечувати через цей супутник зв'язок у русі. Перший спосіб передбачає використання пласкої антени, як у Starlink. Другий тип антени — це маленька "тарілочка", яка обертається всередині кулі, що виконує функцію захисту від вітру і опадів.

За словами "Флеша", антенна система має вагу до 3 кг і розмір кулі 30-40 см, що забагато для БПЛА, але підходить для морських катерів. Він наголосив, що найбільшою проблемою таких систем є велика затримка сигналу через велику відстань між терміналом і супутником на геостаціонарній орбіті.

"Я бачу загрозу застосування для нас такої системи в основному на безпілотних ударних катерах. Такі системи десятки років працюють на круїзних кораблях, але чи зможе механічна система утримувати постійний приціл на супутник в умовах хитання маленького катера на морі, я не впевнений", — підсумував експерт.

Нагадаємо, українська технологічна компанія Stetman розробляє супутникову мережу UASAT як вітчизняну альтернативу Starlink.

Фокус також повідомляв, що доходи французького супутникового оператора Eutelsat зросли майже удвічі, оскільки європейські уряди прагнуть зменшити свою залежність від Starlink.