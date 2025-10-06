Будьте осторожны: маленькая дырочка способна серьезно навредить вашему смартфону

Если присмотреться, вы обнаружите на вашем телефоне крошечное отверстие рядом с разъемом для зарядки. Не все знают, для чего оно нужно и почему так важно держать его в порядке.

Related video

Некоторые думают, что это отверстие предназначено для извлечения SIM-карты, поясняет slashgear.com. На самом деле функция совсем другая – это дополнительный микрофон.

Такие вспомогательные микрофоны добавляют с основному, и их задача – улавливать окружающие звуки (например, фоновый шум, шум транспорта и прочее). Эти дополнительные микрофоны взаимодействуют с программой шумоподавления. Идея заключается в том, что, пока вы говорите, телефон использует основной микрофон для записи вашего голоса, а дополнительный микрофон отслеживает нежелательные фоновые шумы. Затем программа подавляет шум, улавливаемый как раз этим вторым микрофоном. В итоге собеседник слышит вас лучше.

Так что повреждение дополнительного микрофона может серьезно сказаться на качестве звука и вообще на состоянии телефона. Надо отметить, что это маленькое отверстие очень хрупкое, и его можно повредить не только острым инструментом, но неосторожной попыткой вставить что-то неподходящее, например, если вы допустили распространенную ошибку и приняли его за место извлечения лотка SIM-карты.

Еще один важный момент – нельзя игнорировать "гигиену" телефона, ведь, если отверстие микрофона забьется пылью или ворсом, микрофон не будет работать нормально.

Чистить отверстие дополнительного микрофона нужно очень аккуратно. Используйте для этого сухие ватные палочки, мягкие щетки или легкие воздуходувки. При необходимости обратитесь в сервисный центр.

Ранее Фокус писал о том, какие гаджеты ни в коем случае нельзя подключать к USB-порту на смартфоне. Попробуете подключить сомнительную флэшку – рискуете вывести из строя ваш гаджет.

Также стало известно про 8 необычных вещей, которые можно подключить к смартфону. Например, в этом списке фигурировали портативный монитор и игровой контроллер.