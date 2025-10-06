Будьте обережні: маленька дірочка здатна серйозно нашкодити вашому смартфону

Якщо придивитися, ви виявите на вашому телефоні крихітний отвір поруч із роз'ємом для зарядки. Не всі знають, для чого він потрібен і чому так важливо тримати його в порядку.

Дехто думає, що цей отвір призначений для вилучення SIM-карти, пояснює slashgear.com. Насправді функція зовсім інша — це додатковий мікрофон.

Такі допоміжні мікрофони додають з основним, і їхнє завдання — вловлювати навколишні звуки (наприклад, фоновий шум, шум транспорту та інше). Ці додаткові мікрофони взаємодіють із програмою шумозаглушення. Ідея полягає в тому, що, поки ви говорите, телефон використовує основний мікрофон для запису вашого голосу, а додатковий мікрофон відстежує небажані фонові шуми. Потім програма пригнічує шум, уловлюваний саме цим другим мікрофоном. У підсумку співрозмовник чує вас краще.

Тож пошкодження додаткового мікрофона може серйозно позначитися на якості звуку й узагалі на стані телефона. Треба зазначити, що цей маленький отвір дуже крихкий, і його можна пошкодити не лише гострим інструментом, а й необережною спробою вставити щось невідповідне, наприклад, якщо ви припустилися поширеної помилки та прийняли його за місце витягання лотка SIM-карти.

Ще один важливий момент — не можна ігнорувати "гігієну" телефону, адже, якщо отвір мікрофона заб'ється пилом або ворсом, мікрофон не працюватиме нормально.

Чистити отвір додаткового мікрофона потрібно дуже акуратно. Використовуйте для цього сухі ватяні палички, м'які щітки або легкі повітродувки. За необхідності зверніться до сервісного центру.

