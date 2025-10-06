Российские блогеры хвастались в обзорах украденными iPad, — Bloomberg

Журналисты Bloomberg, обсуждая новости компании Apple, отметили, что второй год подряд российские блогеры хвастаются в обзорах продукцией этой компании, которая недоступна официально на территории РФ. Оказалось, что все показанные в кадре новинки были украдены.

"iPad Pro M5 появился на российских YouTube-каналах для распаковки, первых впечатлений и тестирования чипа M5. Для меня, человека, освещающего деятельность Apple уже 16 лет, это удивительное событие", — отметил Марк Гурман из Bloomberg.

Валентин Петухов получил краденый iPad M5 Фото: Скриншот

Он отметил, что в мире технологий утечки встречаются часто, но полноценный обзор еще неанонсированного продукта Apple – редкость. И такое происходит второй год подряд. В прошлом году подобная ситуация произошла с MacBook Pro на M4, а теперь на российских YouTube-каналах распаковывают, тестируют и подробно показывают новый iPad Pro на M5.

По словам Марка Гурмана, Apple заранее отправляет новые продукты на склады по всему миру, чтобы обеспечить бесперебойный старт продаж.

"В связи с приближающимся анонсом Apple уже заполнила европейские склады iPad M5. Вероятно, iPad были украдены оттуда и проданы этим YouTube-блогерам", — рассказал Гурман.

Для компании, известной своей секретностью, подобная утечка – серьезная проблема. Он разрушает эффект неожиданности на презентациях и позволяет конкурентам не только опередить в медийном освещении, но и проанализировать новые функции продукта, подстроить собственные релизы и оценить реакцию аудитории.

РосСМИ писали, что новыми Apple iPad Pro хвастались известные российские техноблогеры Валентин Петухов (Wylsacom) и Сергей Романцев (Romancev768) и подтверждали, что они получили новый планшет Apple iPad Pro с чипом M5 до официального релиза.

"Презентация планшета должна состоятся в октябре, однако блогеры имеют устройства на руках уже сейчас. Ни Петухов, ни Романцев не рассказали, откуда у них девайс", — писали росСМИ.

Забавно, но в одном кадре у Романцева виден и новый оранжевый iPhone 17 Pro Max, тоже до релиза. Его видео уклончиво называется: "Достали iPad Pro M5 раньше Apple".

Российские блогеры нелегально получили продукцию Apple Фото: Скриншот

Что касается нового планшета, то видео подтверждают ожидания – обновление будет достаточно скромным. Главное изменение iPad Pro – это переход с процессора M4 на M5. Интересно, что слухи о второй фронтальной камере не подтвердились. В образцах, которые оказались у россиян, ее нет.

