Російські блогери хвалилися в оглядах вкраденими iPad, — Bloomberg

Журналісти Bloomberg, обговорюючи новини компанії Apple, зазначили, що другий рік поспіль російські блогери хваляться в оглядах продукцією цієї компанії, яка недоступна офіційно на території РФ. Виявилося, що всі показані в кадрі новинки були вкрадені.

Related video

"iPad Pro M5 з'явився на російських YouTube-каналах для розпакування, перших вражень і тестування чіпа M5. Для мене, людини, яка висвітлює діяльність Apple вже 16 років, це дивовижна подія", — зазначив Марк Гурман з Bloomberg.

Валентин Пєтухов отримав крадений iPad M5 Фото: Скриншот

Він зазначив, що у світі технологій витоки зустрічаються часто, але повноцінний огляд ще неанонсованого продукту Apple — рідкість. І таке відбувається другий рік поспіль. Минулого року подібна ситуація сталася з MacBook Pro на M4, а тепер на російських YouTube-каналах розпаковують, тестують і детально показують новий iPad Pro на M5.

За словами Марка Гурмана, Apple заздалегідь відправляє нові продукти на склади по всьому світу, щоб забезпечити безперебійний старт продажів.

"У зв'язку з наближенням анонсу Apple вже заповнила європейські склади iPad M5. Ймовірно, iPad були вкрадені звідти і продані цим YouTube-блогерам", — розповів Гурман.

Для компанії, відомої своєю секретністю, такий витік — серйозна проблема. Він руйнує ефект несподіванки на презентаціях і дає змогу конкурентам не тільки випередити в медійному висвітленні, а й проаналізувати нові функції продукту, підлаштувати власні релізи та оцінити реакцію аудиторії.

РосЗМІ писали, що новими Apple iPad Pro хвалилися відомі російські техноблогери Валентин Пєтухов (Wylsacom) і Сергій Романцев (Romancev768) і підтверджували, що вони отримали новий планшет Apple iPad Pro з чипом M5 до офіційного релізу.

"Презентація планшета має відбутися в жовтні, проте блогери мають пристрої на руках уже зараз. Ні Пєтухов, ні Романцев не розповіли, звідки в них девайс", — писали росЗМІ.

Кумедно, але в одному кадрі у Романцева видно і новий помаранчевий iPhone 17 Pro Max, теж до релізу. Його відео ухильно називається: "Дістали iPad Pro M5 раніше Apple".

Російські блогери нелегально отримали продукцію Apple Фото: Скриншот

Що стосується нового планшета, то відео підтверджують очікування — оновлення буде досить скромним. Головна зміна iPad Pro — це перехід з процесора M4 на M5. Цікаво, що чутки про другу фронтальну камеру не підтвердилися. У зразках, які опинилися у росіян, її немає.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що видалена функція, яка всіх дратує, знову повертається на iPhone. Йшлося про зведення повідомлень, хоча на них було безліч скарг. Зокрема, скаржилися багато відомих ЗМІ, — мовляв, ця функція розсилає фейкові новини і вводить в оману читачів.

Також ми розповідали про найкрутіші гаджети 2025 року.