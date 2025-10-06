Кнопочный телефон с сенсорным экраном: почему эксперты не в восторге от нового "гибрида" (фото)

Компанию HMD многие знают благодаря ее недорогим фичерфонам. А теперь она анонсировала телефон HMD Touch 4G, заявленный как "гибридный". Но пока что эксперты настроены довольно скептически относительно того, насколько новое это изобретение.

"Гибридный" телефон должен сочетать в себе кнопки и сенсорный экран, поясняет androidauthority.com. Инсайдер уже выложили в сеть предварительные фото, показывающие небольшой телефон с сенсорным экраном.

Причем, похоже, что работает он не на базе Android, так что поддержки приложений Android и некоторых сервисов Google тут ждать не стоит.

"Гибридный" телефон HMD Touch 4G Фото: X (Twitter)

Дизайн нового "гибрида" очень напоминает телефон Nokia N9, хотя и в гораздо меньшем форм-факторе, отмечают специалисты. На задней панели телефона находится круглый блок камеры, в котором расположены одиночная основная камера и вспышка. Гаджет также оснащен портом 3,5 мм, дополнительной кнопкой вверху и одиночной фронтальной кнопкой (предположительно, это клавиша "Домой").

В целом, если судить по выложенным в сеть изображениям, это обычный телефон с сенсорным экраном, говорят эксперты. Впрочем, это в любом случае интересная попытка переосмысления концепции кнопочных телефонов в 2025 году.

Новый "гибридный" телефон HMD обещают представить уже в конце этой недели, так что скоро станет более понятно, насколько новаторским будет это решение.

