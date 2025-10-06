Кнопковий телефон із сенсорним екраном: чому експерти не в захваті від нового "гібрида" (фото)

Компанію HMD багато хто знає завдяки її недорогим фічерфонам. А тепер вона анонсувала телефон HMD Touch 4G, заявлений як "гібридний". Але поки що експерти налаштовані досить скептично щодо того, наскільки новий цей винахід.

"Гібридний" телефон повинен поєднувати в собі кнопки і сенсорний екран, пояснює androidauthority.com. Інсайдер уже виклав у мережу попередні фото, що показують невеликий телефон із сенсорним екраном.

Причому, схоже, що працює він не на базі Android, тож підтримки додатків Android і деяких сервісів Google тут чекати не варто.

"Гібридний" телефон HMD Touch 4G Фото: X (Twitter)

Дизайн нового "гібрида" дуже нагадує телефон Nokia N9, хоча й у набагато меншому форм-факторі, зазначають фахівці. На задній панелі телефону розміщений круглий блок камери, в якому розташовані одиночна основна камера і спалах. Гаджет також оснащений портом 3,5 мм, додатковою кнопкою вгорі та одиночною фронтальною кнопкою (імовірно, це клавіша "Додому").

Загалом, якщо судити з викладених у мережу зображень, це звичайний телефон із сенсорним екраном, кажуть експерти. Утім, це в будь-якому разі цікава спроба переосмислення концепції кнопкових телефонів у 2025 році.

Новий "гібридний" телефон HMD обіцяють представити вже наприкінці цього тижня, тож скоро стане зрозуміліше, наскільки новаторським буде це рішення.

