Самые громкие и энергичные: названы смартфоны с лучшими динамиками в 2025 году (фото)
Динамики – это одна из важнейших характеристик смартфона. В 2025 году гаджеты просто обязаны звучать не просто громко, но и четко, и объемно, и без хороших динамиков тут не обойтись.
Не все современные смартфоны одинаковы, отмечает gizmochina.com. Эксперты издания составили собственный рейтинг устройств с лучшим звуком, которые рекомендуют в 2025 году.
Honor Magic 7 Pro
Компания Honor в этой модели уделила качеству звука особенное внимание. Испарительная камера используется еще и как волновод, превращая заднюю панель в усилитель басов. Такая конструкция обеспечивает более полное воспроизведение низких частот.
Стереодинамики зеркально отражают друг друга, создавая эффект объемности, а поддержка DTS:X Ultra усиливает направленность звука в играх и фильмах.
Galaxy S25 Ultra
Samsung на своем флагмане тоже поработала с динамиками и оптимизировала внутренние камеры. Такие изменения позволяют обеспечивать более высокую громкость и более насыщенный звук.
Уровень громкости S25 Ultra достигает почти 93 дБ в тестах – это один из самых громких смартфонов 2025 года.
Стереосистема включает в себя верхний наушник и нижний динамик. Samsung использует технологию Dolby Atmos для расширения стереобазы и создания эффекта объемного звучания.
iPhone 17 Pro
Apple продолжает совершенствовать стереозвук, и новая линейка iPhone 17 – тому доказательство. Нижний и верхний динамики воспроизводят звук с одинаковой громкостью, обеспечивая сбалансированное стереовоспроизведение.
Смартфон iPhone 17 Pro Max поддерживает технологию Spatial Audio с Dolby Atmos и обеспечивает высокое качество звука с минимальными искажениями.
Pixel 10 Pro XL
Google улучшила качество звука динамиков этой модели, усилив звук и оптимизировав баланс между верхним и нижним динамиками. Теперь телефон демонстрирует более равномерное стереозвучание.
Звуковая сцена тут не такая широкая, как у iPhone или Galaxy, но зато она более открытая, чем раньше. Pixel 10 Pro XL отлично подходит для подкастов, видео на YouTube и устной речи.
Xperia 1 VII
Компания Sony сделала акцент именно на премиальном звуке. Тут есть фронтальные стереодинамики, которые на современных смартфонах встречаются редко.
Динамики Xperia 1 VII обеспечивают высокую громкость и насыщенный звук в средних частотах. Смартфон поддерживает технологию Dolby Atmos, а также фирменные аудиотехнологии от Sony AV и Walkman.
