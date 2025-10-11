Самые громкие и энергичные: названы смартфоны с лучшими динамиками в 2025 году (фото)

Динамики – это одна из важнейших характеристик смартфона. В 2025 году гаджеты просто обязаны звучать не просто громко, но и четко, и объемно, и без хороших динамиков тут не обойтись.

Related video

Не все современные смартфоны одинаковы, отмечает gizmochina.com. Эксперты издания составили собственный рейтинг устройств с лучшим звуком, которые рекомендуют в 2025 году.

Honor Magic 7 Pro

Компания Honor в этой модели уделила качеству звука особенное внимание. Испарительная камера используется еще и как волновод, превращая заднюю панель в усилитель басов. Такая конструкция обеспечивает более полное воспроизведение низких частот.

Смартфон Honor Magic 7 Pro Фото: Honor

Стереодинамики зеркально отражают друг друга, создавая эффект объемности, а поддержка DTS:X Ultra усиливает направленность звука в играх и фильмах.

Galaxy S25 Ultra

Samsung на своем флагмане тоже поработала с динамиками и оптимизировала внутренние камеры. Такие изменения позволяют обеспечивать более высокую громкость и более насыщенный звук.

Смартфон Galaxy S25 Ultra Фото: Future

Уровень громкости S25 Ultra достигает почти 93 дБ в тестах – это один из самых громких смартфонов 2025 года.

Стереосистема включает в себя верхний наушник и нижний динамик. Samsung использует технологию Dolby Atmos для расширения стереобазы и создания эффекта объемного звучания.

iPhone 17 Pro

Apple продолжает совершенствовать стереозвук, и новая линейка iPhone 17 – тому доказательство. Нижний и верхний динамики воспроизводят звук с одинаковой громкостью, обеспечивая сбалансированное стереовоспроизведение.

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: macrumors.com

Смартфон iPhone 17 Pro Max поддерживает технологию Spatial Audio с Dolby Atmos и обеспечивает высокое качество звука с минимальными искажениями.

Pixel 10 Pro XL

Google улучшила качество звука динамиков этой модели, усилив звук и оптимизировав баланс между верхним и нижним динамиками. Теперь телефон демонстрирует более равномерное стереозвучание.

Смартфоны Pixel 10 Pro XL Фото: gizmochina.com

Звуковая сцена тут не такая широкая, как у iPhone или Galaxy, но зато она более открытая, чем раньше. Pixel 10 Pro XL отлично подходит для подкастов, видео на YouTube и устной речи.

Xperia 1 VII

Компания Sony сделала акцент именно на премиальном звуке. Тут есть фронтальные стереодинамики, которые на современных смартфонах встречаются редко.

Смартфон Xperia 1 VII Фото: phonearena.com

Динамики Xperia 1 VII обеспечивают высокую громкость и насыщенный звук в средних частотах. Смартфон поддерживает технологию Dolby Atmos, а также фирменные аудиотехнологии от Sony AV и Walkman.

Ранее стало известно, что новые смартфоны Xiaomi признали лучшими в среднем классе. Речь шла о моделях Xiaomi 15T Pro и Xiaomi 15T.

Еще Фокус писал о том, какой складной смартфон победил в "битве гаджетов". Экспертам пришлось сделать непростой выбор между моделями Samsung Galaxy и Google Pixel.