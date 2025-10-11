Найгучніші та найенергійніші: названо смартфони з найкращими динаміками у 2025 році (фото)

Динаміки — це одна з найважливіших характеристик смартфона. У 2025 році гаджети просто зобов'язані звучати не просто голосно, а й чітко, і об'ємно, і без хороших динаміків тут не обійтися.

Не всі сучасні смартфони однакові, зазначає gizmochina.com. Експерти видання склали власний рейтинг пристроїв із найкращим звуком, які рекомендують у 2025 році.

Honor Magic 7 Pro

Компанія Honor у цій моделі приділила якості звуку особливу увагу. Випарна камера використовується ще й як хвилевід, перетворюючи задню панель на підсилювач басів. Така конструкція забезпечує більш повне відтворення низьких частот.

Смартфон Honor Magic 7 Pro Фото: Honor

Стереодинаміки дзеркально відображають один одного, створюючи ефект об'ємності, а підтримка DTS:X Ultra підсилює спрямованість звуку в іграх і фільмах.

Galaxy S25 Ultra

Samsung на своєму флагмані теж попрацювала з динаміками та оптимізувала внутрішні камери. Такі зміни дають змогу забезпечувати вищу гучність і більш насичений звук.

Смартфон Galaxy S25 Ultra Фото: Future

Рівень гучності S25 Ultra досягає майже 93 дБ у тестах — це один із найгучніших смартфонів 2025 року.

Стереосистема включає в себе верхній навушник і нижній динамік. Samsung використовує технологію Dolby Atmos для розширення стереобази і створення ефекту об'ємного звучання.

iPhone 17 Pro

Apple продовжує вдосконалювати стереозвук, і нова лінійка iPhone 17 — тому доказ. Нижній і верхній динаміки відтворюють звук з однаковою гучністю, забезпечуючи збалансоване стереовідтворення.

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: macrumors.com

Смартфон iPhone 17 Pro Max підтримує технологію Spatial Audio з Dolby Atmos і забезпечує високу якість звуку з мінімальними спотвореннями.

Pixel 10 Pro XL

Google поліпшила якість звуку динаміків цієї моделі, посиливши звук і оптимізувавши баланс між верхнім і нижнім динаміками. Тепер телефон демонструє більш рівномірне стереозвучання.

Смартфони Pixel 10 Pro XL Фото: gizmochina.com

Звукова сцена тут не така широка, як у iPhone або Galaxy, але зате вона більш відкрита, ніж раніше. Pixel 10 Pro XL чудово підходить для подкастів, відео на YouTube і усного мовлення.

Xperia 1 VII

Компанія Sony зробила акцент саме на преміальному звуці. Тут є фронтальні стереодинаміки, які на сучасних смартфонах зустрічаються рідко.

Смартфон Xperia 1 VII Фото: phonearena.com

Динаміки Xperia 1 VII забезпечують високу гучність і насичений звук у середніх частотах. Смартфон підтримує технологію Dolby Atmos, а також фірмові аудіотехнології від Sony AV і Walkman.

