Вышел новый смартфон Huawei: в сеть утекли первые изображения флагмана, и они впечатляют (фото)

Уже в октябре 2025 года китайская компания Huawei официально покажет свой новый смартфон Mate 80 Pro. Накануне презентации в сети появились первые "живые" снимки, которые, прежде всего, привлекают внимание необычными цветами нового гаджета.

На этот раз новинка представлена в двух расцветках – сдержанном черном и ярком золотисто-желтом, сообщает.gizmochina.com. Также издание отмечает, что у будущего флагмана Huawei будет обновленная задняя панель.

Смартфон Huawei Mate 80 Pro Фото: gizmochina.com

Судя по представленным изображениям, Mate 80 Pro будет оснащен гигантским круглым модулем камеры. Этот островок окружен блестящим металлическим кольцом и вмещает тройную камеру с двумя светодиодными лентами. Тройная камера образует своеобразный узор в виде треугольника: верхний объектив, вероятно, представляет собой перископический телеобъектив, а два нижних сенсора – основной и сверхширокоугольный.

Также издание напоминает, что одна из более ранних утечек показывала смартфон Mate 80 и в белом цвете. По всей видимости, Huawei планирует добавить красок в новую линейку, оставив при этом и классические решения в черном и белом.

Судя по имеющимся данным, серия Mate 80, вероятно, будет включать модели Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ и даже Mate 80 RS Edition (предполагается, что эта модель телефона получит титановую рамку).

