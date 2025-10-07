Вийшов новий смартфон Huawei: у мережу витекли перші зображення флагмана, і вони вражають

Уже в жовтні 2025 року китайська компанія Huawei офіційно покаже свій новий смартфон Mate 80 Pro. Напередодні презентації в мережі з'явилися перші "живі" знімки, які насамперед привертають увагу незвичайними кольорами нового гаджета.

Related video

Цього разу новинка представлена у двох кольорах — стриманому чорному і яскравому золотисто-жовтому, повідомляє.gizmochina.com. Також видання зазначає, що у майбутнього флагмана Huawei буде оновлена задня панель.

Смартфон Huawei Mate 80 Pro Фото: gizmochina.com

Судячи з представлених зображень, Mate 80 Pro буде оснащений гігантським круглим модулем камери. Цей острівець оточений блискучим металевим кільцем і вміщує потрійну камеру з двома світлодіодними стрічками. Потрійна камера утворює своєрідний візерунок у вигляді трикутника: верхній об'єктив, імовірно, являє собою перископічний телеоб'єктив, а два нижні сенсори — основний і надширококутний.

Також видання нагадує, що один з більш ранніх витоків показував смартфон Mate 80 і в білому кольорі. Судячи з усього, Huawei планує додати фарб у нову лінійку, залишивши при цьому і класичні рішення в чорному і білому.

Судячи з наявних даних, серія Mate 80, ймовірно, включатиме моделі Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ і навіть Mate 80 RS Edition (припускають, що ця модель телефону отримає титанову рамку).

Раніше Фокус повідомляв, що новий флагманський смартфон Huawei Pura 80 Ultra отримав найбільшу систему камер у світі. Він гідно витримав змагання з мегапопулярним телефоном Galaxy S25 Ultra від Samsung.

Також смартфон Huawei Pura 80 Ultra фігурував у списку найкращих смартфонів літа 2025. Тоді разом із ним у топ вийшли ще кілька китайських новинок від Xiaomi і Vivo.