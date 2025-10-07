Смартфоны Xiaomi не получат важное обновление: что может этому помешать

Поклонники смартфонов Xiaomi с нетерпением ждут новую оперативку HyperOS 3. Но радость может омрачиться неожиданным поворотом: ваш телефон не получит обновление, если на нем неоригинальная прошивка.

К поддельной прошивке относится любая прошивка, полученная не напрямую от Xiaomi, поясняет xiaomitime.com. Такое неавторизованное программное обеспечение ставит под угрозу безопасность вашего устройства, его производительность и доступ к будущим официальным обновлениям. Для долгосрочной безопасности и стабильной работы необходимо только оригинальное программное обеспечение MIUI или Xiaomi HyperOS.

Кроме того, что телефоны с фальшивой прошивкой останутся без всех важных обновлений, они еще и рискуют подцепить опасное вредоносное ПО (к примеру, RAT – трояны удаленного доступа). Так что под угрозой окажется не только техническая сторона, но и непосредственно ваши личные данные.

Чтобы проверить свой смартфон на наличие поддельного ПО, можно использовать специальную утилиту Xiaomi, или же установить и запустить приложение MemeOS Enhancer из Google Play Store.

Важно помнить, что после установки поддельной прошивки пользователь уже не может легко и безопасно вернуть программное обеспечение к официальной версии. Если у вас все-таки поддельная прошивка, проще будет заменить телефон.

Также Фокус сообщал, что десятки популярных смартфонов Xiaomi останутся без обновлений. Дело в том, что Xiaomi готовит к релизу прошивку HyperOS 3, но она окажется последней для более чем 30 моделей телефонов.

Еще стало известно, какие телефоны Xiaomi уже не пригодятся после 2025 года. Речь шла о большом списке моделей, которые уже не получат ни крупных обновлений Android, ни обновлений HyperOS, ни обновлений безопасности.