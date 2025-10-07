Смартфони Xiaomi не отримають важливе оновлення: що може цьому завадити

Шанувальники смартфонів Xiaomi з нетерпінням чекають на нову оперативку HyperOS 3. Але радість може затьмаритися несподіваним поворотом: ваш телефон не отримає оновлення, якщо на ньому неоригінальна прошивка.

До підробленої прошивки належить будь-яка прошивка, отримана не безпосередньо від Xiaomi, пояснює xiaomitime.com. Таке неавторизоване програмне забезпечення ставить під загрозу безпеку вашого пристрою, його продуктивність і доступ до майбутніх офіційних оновлень. Для довгострокової безпеки і стабільної роботи необхідне тільки оригінальне програмне забезпечення MIUI або Xiaomi HyperOS.

Крім того, що телефони з фальшивою прошивкою залишаться без усіх важливих оновлень, вони ще й ризикують підчепити небезпечне шкідливе ПЗ (наприклад, RAT — трояни віддаленого доступу). Тож під загрозою опиниться не тільки технічний бік, а й безпосередньо ваші особисті дані.

Щоб перевірити свій смартфон на наявність підробленого ПЗ, можна використати спеціальну утиліту Xiaomi, або ж встановити і запустити додаток MemeOS Enhancer з Google Play Store.

Важливо пам'ятати, що після встановлення підробленої прошивки користувач уже не може легко і безпечно повернути програмне забезпечення до офіційної версії. Якщо у вас все-таки підроблена прошивка, простіше буде замінити телефон.

Також Фокус повідомляв, що десятки популярних смартфонів Xiaomi залишаться без оновлень. Річ у тім, що Xiaomi готує до релізу прошивку HyperOS 3, але вона виявиться останньою для більш ніж 30 моделей телефонів.

Ще стало відомо, які телефони Xiaomi вже не стануть у пригоді після 2025 року. Йшлося про великий список моделей, які вже не отримають ні великих оновлень Android, ні оновлень HyperOS, ні оновлень безпеки.