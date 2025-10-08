Вы не узнаете свои смартфоны: они заработают в 2 раза быстрее благодаря новой технологии

На новых смартфонах память может стать гораздо более быстрой. Этому поспособствует новый стандарт UFS 5.0, и он может появиться уже на следующем купленном вами гаджете.

Обновленный стандарт универсальной флэш-памяти (UFS) – UFS 5.0 – обеспечивает заметное повышение скорости, в основном за счет искусственного интеллекта, поясняет phonearena.com. Хранилище UFS 5.0 почти в два раза быстрее своего предшественника: скорость передачи данных вырастет до 10,8 ГБ/с по сравнению с 5,8 ГБ/с в UFS 4.0, представленном в 2022 году.

Кроме повышения производительности, UFS 5.0 также повышает энергоэффективность хранилища.

Как отмечает издание, пока что ни одна компания не объявила о намерении использовать хранилище UFS 5.0 на своих устройствах, и обычно не все производители быстро переходили на новые стандарты. Но не исключено, что в этот раз все будет иначе, и переход пройдет более оперативно.

Кстати, Samsung в 2022-м выпустила линейку Galaxy S23 с поддержкой UFS 4.0 всего через несколько месяцев после выхода этого стандарта. Тем временем Google все еще использует UFS 3.1 даже в моделях Pixel 10 с объемом памяти 128 ГБ. Правда, все новейшие модели Pixel с объемом памяти более 256 ГБ уже поддерживают UFS 4.0.

А вот Apple вообще не использовала UFS-память на iPhone. Даже модели iPhone 17 оснащены памятью, которая медленнее UFS 4.0, но компания не раскрывает никаких подробностей об этом.

Между прочим, с некоторыми моделями Google Pixel придется попрощаться навсегда. Например, в магазинах уже не получится найти устаревшие смартфоны Pixel 6 и 6 Pro.

Еще стало известно, какие телефоны Xiaomi уже не пригодятся после 2025 года. Речь шла о большом списке моделей, которые уже не получат ни крупных обновлений Android, ни обновлений HyperOS, ни обновлений безопасности.