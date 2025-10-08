Ви не впізнаєте свої смартфони: вони запрацюють у 2 рази швидше завдяки новій технології

На нових смартфонах пам'ять може стати набагато швидшою. Цьому посприяє новий стандарт UFS 5.0, і він може з'явитися вже на наступному купленому вами гаджеті.

Оновлений стандарт універсальної флеш-пам'яті (UFS) — UFS 5.0 — забезпечує помітне підвищення швидкості, в основному за рахунок штучного інтелекту, пояснює phonearena.com. Сховище UFS 5.0 майже вдвічі швидше за свого попередника: швидкість передавання даних зросте до 10,8 ГБ/с порівняно з 5,8 ГБ/с в UFS 4.0, презентованому 2022 року.

Крім підвищення продуктивності, UFS 5.0 також підвищує енергоефективність сховища.

Як зазначає видання, поки що жодна компанія не оголосила про намір використовувати сховище UFS 5.0 на своїх пристроях, і зазвичай не всі виробники швидко переходили на нові стандарти. Але не виключено, що цього разу все буде інакше, і перехід пройде більш оперативно.

До речі, Samsung у 2022-му випустила лінійку Galaxy S23 з підтримкою UFS 4.0 всього через кілька місяців після виходу цього стандарту. Тим часом Google все ще використовує UFS 3.1 навіть у моделях Pixel 10 з об'ємом пам'яті 128 ГБ. Щоправда, всі новітні моделі Pixel з об'ємом пам'яті понад 256 ГБ уже підтримують UFS 4.0.

А ось Apple взагалі не використовувала UFS-пам'ять на iPhone. Навіть моделі iPhone 17 оснащені пам'яттю, яка повільніша за UFS 4.0, але компанія не розкриває жодних подробиць про це.

