Смартфоны лишатся очень важного компонента, без которого не смогут нормально работать

Давно прошли те времена, когда смартфоны продавались с зарядными устройствами, кабелями и даже наушниками в комплекте. Чем дальше, тем больше производители стараются экономить – и наушники, и зарядку уже надо покупать отдельно. А теперь, похоже, настала очередь и такой базовой вещи, как USB-кабели.

После того, как зарядные устройства были тихо сняты с производства во имя "экологичности", оказалось, что и USB-кабели уже не идут в коробке по умолчанию, пишет gizmochina.com. Например, один из пользователей тематического форума, недавно купивший Sony Xperia 10 VII, получил коробку без зарядного устройства и кабеля. То есть смартфон Xperia 10 VII поставляется только с базовой документацией.

Это может быть единичным случаем, но не исключено, что это намек на неутешительные перспективы, отмечает издание. С одной стороны, Sony не является крупным игроком на рынке смартфонов, так как продает свои гаджеты лишь в отдельных регионах. С другой – такая практика может стать новым трендом в отрасли, и через несколько лет другие производители смартфонов тоже пойдут на подобный шаг. Если это действительно произойдет, бренды, скорее всего, снова будут ссылаться на "прогресс" и "устойчивое развитие".

Ярким примером такой политики сокращения издание называет Apple – ведь эта компания первой отказалась от зарядного устройства и недавно даже удалила USB-кабели из своих AirPods 4 и AirPods Pro 3.

