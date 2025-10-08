Смартфони позбудуться дуже важливого компонента, без якого не зможуть нормально працювати

Давно минули ті часи, коли смартфони продавалися із зарядними пристроями, кабелями і навіть навушниками в комплекті. Що далі, то більше виробники намагаються економити — і навушники, і зарядку вже треба купувати окремо. А тепер, схоже, настала черга і такої базової речі, як USB-кабелі.

Після того, як зарядні пристрої були тихо зняті з виробництва в ім'я "екологічності", виявилося, що і USB-кабелі вже не йдуть у коробці за замовчуванням, пише gizmochina.com. Наприклад, один з користувачів тематичного форуму, який нещодавно купив Sony Xperia 10 VII, отримав коробку без зарядного пристрою і кабелю. Тобто смартфон Xperia 10 VII поставляється тільки з базовою документацією.

Це може бути поодиноким випадком, але не виключено, що це натяк на невтішні перспективи, зазначає видання. З одного боку, Sony не є великим гравцем на ринку смартфонів, оскільки продає свої гаджети лише в окремих регіонах. З іншого — така практика може стати новим трендом у галузі, і через кілька років інші виробники смартфонів теж підуть на подібний крок. Якщо це дійсно станеться, бренди, найімовірніше, знову посилатимуться на "прогрес" і "сталий розвиток".

Яскравим прикладом такої політики скорочення видання називає Apple — адже ця компанія першою відмовилася від зарядного пристрою і нещодавно навіть видалила USB-кабелі зі своїх AirPods 4 і AirPods Pro 3.

Також Фокус писав про те, які гаджети в жодному разі не можна підключати до USB-порту на смартфоні. Там називалися і неоригінальні кабелі, і ненадійні зарядки, і флешки сумнівного походження.

Ще стало відомо, що деякі пристрої можуть назавжди зіпсувати ваш ноутбук. У тому списку теж фігурували підроблені кабелі, але були й зовсім несподівані пункти, на кшталт мокрих або заіржавілих аксесуарів.