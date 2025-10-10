Цели поражены: реактивный дрон Bayraktar Kizilelma впервые использовал оружие (видео)

Турецкий реактивный беспилотник Bayraktar Kizilelma, разработанный BAYKAR, впервые прошел испытания с применением настоящих боеприпасов.

БПЛА сбросил на цели управляемые авиабомбы TOLUN, а также систему TEBER-82 для коррекции траектории в полете. Об этом BAYKAR сообщила на своей странице в соцсети Х (Twitter), опубликовав видео с испытаний.

В ходе испытаний беспилотник совершал полеты как с классическими авиабомбами большого калибра, так и с меньшими боеприпасами TOLUN, являющимися турецким аналогом американских GBU-39/B Small Diameter Bomb.

TEBER-82 – это система коррекции для авиационных бомб, которую устанавливают на 250-килограммовые авиабомбы Mk.82, превращая их в высокоточное оружие.

Судя по ролику, оба боеприпаса поразили цели, в виде больших мишеней на земле. После этого Kızılelma приземлился на взлетно-посадочную полосу.

В сентябре Baykar объявила о начале летных испытаний малогабаритной авиабомбы TOLUN компании ASELSAN на третьем прототипе беспилотного истребителя Kizilelma, передает TurDef. Для этого на БПЛА установили две внешние системы подвеса боеприпасов SADAK-4T, каждая из которых удерживает по одной бомбе.

Испытания дрона Bayraktar Kizilelma

Основные характеристики Bayraktar Kızılelma:

размах крыльев — 10 м;

длина – 14,5 м;

высота – 3,5 м;

рабочая высота полета — 7600 м;

максимальная высота — 13 700 м;

крейсерская скорость — 0,6 Маха;

максимальная скорость – 0,9 Маха;

время полета — более 3 ч.

Максимальная взлетная масса достигает 8500 кг, а масса полезной нагрузки — 1500 кг, что позволяет нести различное вооружение. БПЛА автономно выполняет все этапы полета от взлета до посадки.

В июне 2025 года стало известно, что дрон Bayraktar TB2 поразил российский катер на Херсонском направлении. До этого многие месяцы не было информации об успешных применениях этого БПЛА, ставшего легендарным в начале войны в Украине.

В августе завод Bayraktar в Киеве атаковали российские ракеты. Киевский депутат Игорь Зинкевич подтвердил эту информацию.