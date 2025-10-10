Цілі уражені: реактивний дрон Bayraktar Kizilelma вперше використав зброю (відео)

Турецький реактивний безпілотник Bayraktar Kizilelma, розроблений BAYKAR, вперше пройшов випробування із застосуванням справжніх боєприпасів.

БПЛА скинув на цілі керовані авіабомби TOLUN, а також систему TEBER-82 для корекції траєкторії в польоті. Про це BAYKAR повідомила на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter), опублікувавши відео з випробувань.

Під час випробувань безпілотник здійснював польоти як із класичними авіабомбами великого калібру, так і з меншими боєприпасами TOLUN, що є турецьким аналогом американських GBU-39/B Small Diameter Bomb.

TEBER-82 — це система корекції для авіаційних бомб, яку встановлюють на 250-кілограмові авіабомби Mk.82, перетворюючи їх на високоточну зброю.

Судячи з ролика, обидва боєприпаси вразили цілі, у вигляді великих мішеней на землі. Після цього Kızılelma приземлився на злітно-посадкову смугу.

У вересні Baykar оголосила про початок льотних випробувань малогабаритної авіабомби TOLUN компанії ASELSAN на третьому прототипі безпілотного винищувача Kizilelma, передає TurDef. Для цього на БПЛА встановили дві зовнішні системи підвісу боєприпасів SADAK-4T, кожна з яких утримує по одній бомбі.

Випробування дрона Bayraktar Kizilelma

Основні характеристики Bayraktar Kızılelma:

розмах крил — 10 м;

довжина — 14,5 м;

висота — 3,5 м;

робоча висота польоту — 7600 м;

максимальна висота — 13 700 м;

крейсерська швидкість — 0,6 Маха;

максимальна швидкість — 0,9 Маха;

час польоту — понад 3 год.

Максимальна злітна маса досягає 8500 кг, а маса корисного навантаження — 1500 кг, що дає змогу нести різне озброєння. БПЛА автономно виконує всі етапи польоту від зльоту до посадки.

У червні 2025 року стало відомо, що дрон Bayraktar TB2 вразив російський катер на Херсонському напрямку. До цього багато місяців не було інформації про успішні застосування цього БПЛА, що став легендарним на початку війни в Україні.

У серпні завод Bayraktar у Києві атакували російські ракети. Київський депутат Ігор Зінкевич підтвердив цю інформацію.