iPhone может спасти вам жизнь: какие функции пригодятся пользователям и как их включить

Современный iPhone – это не просто флагманский смартфон для развлечений. У него есть и встроенные функции, которые могут пригодиться в экстремальной ситуации, – когда речь идет о спасении жизни.

У гаджетов Apple вообще обширный функционал, отмечает The Sun. Эксперты издания выбрали пять функций, которые помогут, если вы потерялись в дороге, попали в аварию иди даже стали жертвой похищения.

Одна из таких функций – Check In. Она поможет предупредить родных или друзей, что вы не добрались до места назначения. Ее также можно активировать на случай, если вы встречаетесь с каким-то новым человеком.

Чтобы отправить сообщение, перейдите в "Сообщения", откройте чат, нажмите "плюс" (+), затем "Еще", "Отметиться" и "Изменить".

Вы можете выбрать "Когда я прибуду", чтобы отслеживать ваш маршрут. Ваш друг или родственник получит предупреждение, если вы не доберетесь до места назначения в заданное время.

На случай встречи с незнакомцем вы можете выбрать "После таймера" и установить определенный период времени.

Можно настроить iPhone на отправку определенной информации, например, вашего текущего местоположения, уровня сигнала сети и даже оставшегося заряда батареи.

Экстренный вызов SOS

Как понятно из названия, эта функция поможет быстро вызвать помощь, а также оповестить ваши контакты в случае экстремальной ситуации.

Перейдите в раздел Здоровье > Изображение профиля > Медицинский идентификатор > Контакты для экстренной связи > Изменить.

В чрезвычайной ситуации вы можете одновременно нажать и удерживать боковую кнопку и любую из кнопок регулировки громкости, пока не появится ползунок и не закончится обратный отсчет до момента отправки сигнала "Экстренный вызов – SOS".

Или вы можете настроить его в разделе "Настройки" > "Экстренный вызов – SOS", чтобы включить опцию "Вызов пятью нажатиями".

Для связи со службами экстренной помощи достаточно пяти нажатий боковой кнопки на вашем iPhone.

На iPhone 14 и более поздних моделях вы также можете использовать функцию "Экстренный вызов – SOS через спутник". Но для этого надо находиться на открытом воздухе с хорошим обзором неба.

Обнаружение автомобильных аварий

Эта функция доступна на iPhone 14 и более поздних версиях. Она предназначена именно для обнаружения серьезных дорожных инцидентов.

Если ваш iPhone обнаружит, что вы попали в аварию, он подаст звуковой сигнал и отобразит предупреждение в течение 10 секунд. Если вы не видите экран, iPhone прочтет предупреждение вслух. Вы можете отклонить оповещение или позвонить в службу экстренной помощи.

Если вы не ответите, ваш iPhone сам позвонит в службу экстренной помощи после 30-секундного обратного отсчета.

По умолчанию эта функция должна быть включена. Но на всякий случай проверьте ее – для этого зайдите в "Настройки" > "Экстренный вызов SOS" > "Вызов после аварии".

Экспресс-режим

Этот трюк может оказаться очень полезным, если iPhone разрядился, и вы пока не можете его подзарядить. Функция "Экспресс-режим" позволяет установить карту по умолчанию в Apple Pay, причем она будет работать даже при разряженном телефоне.

Дело в том, что, когда аккумулятор iPhone разряжается, в нем обычно сохраняется небольшой резерв энергии, и этого достаточно для осуществления платежей в экспресс-режиме (например, для того, чтобы оплатить проезд). Правда, если выключить iPhone вручную, то эта функция работать не будет.

Распознавание звуков

Эта функция позволяет вашему iPhone распознавать звуки, а затем оповещать вас при помощи всплывающего окна.

Это очень важно для людей с глухотой или слабослышащих, но функция пригодится и в случае, если вы просто слушаете музыку в наушниках на полной громкости и можете пропустить звонок в дверь, плач ребенка – а также сигналы пожарной или дымовой сигнализации.

Откройте "Настройки" > "Универсальный доступ" > "Распознавание звуков и имен" > "Распознавание звуков".

Включите его и скачайте пакет звуков, а затем выберите те, которые вы хотите услышать на своем iPhone.

