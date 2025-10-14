iPhone може врятувати вам життя: які функції стануть у пригоді користувачам і як їх увімкнути

Сучасний iPhone — це не просто флагманський смартфон для розваг. У нього є і вбудовані функції, які можуть стати в пригоді в екстремальній ситуації, — коли йдеться про порятунок життя.

У гаджетів Apple взагалі великий функціонал, зазначає The Sun. Експерти видання вибрали п'ять функцій, які допоможуть, якщо ви загубилися в дорозі, потрапили в аварію чи навіть стали жертвою викрадення.

Одна з таких функцій — Check In. Вона допоможе попередити рідних або друзів, що ви не дісталися до місця призначення. Її також можна активувати на випадок, якщо ви зустрічаєтеся з якоюсь новою людиною.

Щоб надіслати повідомлення, перейдіть у "Повідомлення", відкрийте чат, натисніть "плюс" (+), потім "Ще", "Відзначитися" і "Змінити".

Ви можете вибрати "Коли я прибуду", щоб відстежувати ваш маршрут. Ваш друг або родич отримає попередження, якщо ви не доберетеся до місця призначення в заданий час.

На випадок зустрічі з незнайомцем ви можете вибрати "Після таймера" і встановити певний період часу.

Можна налаштувати iPhone на надсилання певної інформації, наприклад, вашого поточного місця розташування, рівня сигналу мережі і навіть заряду батареї, що залишився.

Екстрений виклик SOS

Як зрозуміло з назви, ця функція допоможе швидко викликати допомогу, а також сповістити ваші контакти в разі екстремальної ситуації.

Перейдіть у розділ Здоров'я > Зображення профілю > Медичний ідентифікатор > Контакти для екстреного зв'язку > Змінити.

У надзвичайній ситуації ви можете одночасно натиснути й утримувати бічну кнопку та будь-яку з кнопок регулювання гучності, доки не з'явиться повзунок і не закінчиться зворотний відлік до моменту надсилання сигналу "Екстрений виклик — SOS".

Або ви можете налаштувати його в розділі "Налаштування" > "Екстрений виклик — SOS", щоб увімкнути опцію "Виклик п'ятьма натисканнями".

Для зв'язку зі службами екстреної допомоги достатньо п'яти натискань бічної кнопки на вашому iPhone.

На iPhone 14 і пізніших моделях ви також можете використовувати функцію "Екстрений виклик — SOS через супутник". Але для цього треба перебувати на відкритому повітрі з хорошим оглядом неба.

Виявлення автомобільних аварій

Ця функція доступна на iPhone 14 і пізніших версіях. Вона призначена саме для виявлення серйозних дорожніх інцидентів.

Якщо ваш iPhone виявить, що ви потрапили в аварію, він подасть звуковий сигнал і відобразить попередження протягом 10 секунд. Якщо ви не бачите екран, iPhone прочитає попередження вголос. Ви можете відхилити сповіщення або зателефонувати до служби екстреної допомоги.

Якщо ви не відповісте, ваш iPhone сам зателефонує до служби екстреної допомоги після 30-секундного зворотного відліку.

За замовчуванням ця функція має бути ввімкнена. Але про всяк випадок перевірте її — для цього зайдіть у "Налаштування" > "Екстрений виклик SOS" > "Виклик після аварії".

Експрес-режим

Цей трюк може виявитися дуже корисним, якщо iPhone розрядився, і ви поки не можете його підзарядити. Функція "Експрес-режим" дає змогу встановити картку за замовчуванням в Apple Pay, причому вона працюватиме навіть при розрядженому телефоні.

Річ у тім, що, коли акумулятор iPhone розряджається, у ньому зазвичай зберігається невеликий резерв енергії, і цього достатньо для здійснення платежів в експрес-режимі (наприклад, для того, щоб оплатити проїзд). Щоправда, якщо вимкнути iPhone вручну, то ця функція працювати не буде.

Розпізнавання звуків

Ця функція дає змогу вашому iPhone розпізнавати звуки, а потім сповіщати вас за допомогою спливаючого вікна.

Це дуже важливо для людей із глухотою або людей зі зниженим слухом, але функція стане в пригоді і в разі, якщо ви просто слухаєте музику в навушниках на повній гучності і можете пропустити дзвінок у двері, плач дитини — а також сигнали пожежної або димової сигналізації.

Відкрийте "Налаштування" > "Універсальний доступ" > "Розпізнавання звуків та імен" > "Розпізнавання звуків".

Увімкніть його і скачайте пакет звуків, а потім виберіть ті, які ви хочете почути на своєму iPhone.

