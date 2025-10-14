iPhone с трубкой в стиле ретро: почему новый Pop Phone очаровал пользователей (фото)

Современные смартфоны прекрасны, но в жизни всегда есть место для воспоминаний о "старых добрых временах". Для любителей винтажа придумали специальный гаджет – Pop Phone, который выглядит как телефон старой школы, а работает как новенький iPhone.

Забавный аксессуар можно спокойно подключить к iPhone 15 и более новым версиям, пишет phonearena.com. Яркую ретро-трубку выпустила компания Native Union под впечатлением от классических бакелитовых телефонов 50-х годов прошлого века.

Винтажная трубка Pop Phone Фото: Native Union

Такая трубка подключается к вашему смартфону или ноутбуку через USB-C. Она оснащена высококачественным динамиком и микрофоном с технологией шумоподавления. Есть также встроенная кнопка для приема и завершения вызовов. К тому же, это вполне экологичный гаджет, ведь трубка изготовлена из переработанного пластика.

Как отмечает издание, дело даже не в практичности такого изобретения, а в создании атмосферы. Pop Phone как раз поддерживает новый тренд на "цифровой детокс" и ретро-технологии. Но, в отличие от всяческих "раскладушек" Nokia, которые требуют полного отключения от сети, Pop Phone предлагает компромисс. Вы не переноситесь в прошлое буквально, а просто задаете ретро-стиль современному общению. Между прочим, новинка действительно пользуется популярностью даже у очень молодых людей, которые "романтизируют старые технологии".

Ранее Фокус писал, что кнопочные телефоны из 2000-х массово раскупают, причем речь тоже шля о совсем юных пользователях. Они все больше интересуются гаджетами, с которыми ходили еще их родители.

Также стало известно, что легендарные кнопочные телефоны возвращаются через 6 лет. Дело в том, что в разработке уже находится модель Nokia 800 Tough второго поколения, и она будет напоминать оригинальную модель 2019 года.