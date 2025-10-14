iPhone з трубкою в стилі ретро: чому новий Pop Phone зачарував користувачів (фото)

Сучасні смартфони прекрасні, але в житті завжди є місце для спогадів про "старі добрі часи". Для любителів вінтажу придумали спеціальний гаджет — Pop Phone, який має вигляд телефону старої школи, а працює як новенький iPhone.

Кумедний аксесуар можна спокійно підключити до iPhone 15 і новіших версій, пише phonearena.com. Яскраву ретро-трубку випустила компанія Native Union під враженням від класичних бакелітових телефонів 50-х років минулого століття.

Вінтажна трубка Pop Phone Фото: Native Union

Така трубка під'єднується до вашого смартфона або ноутбука через USB-C. Вона оснащена високоякісним динаміком і мікрофоном з технологією шумозаглушення. Є також вбудована кнопка для прийому та завершення викликів. До того ж, це цілком екологічний гаджет, адже трубка виготовлена з переробленого пластику.

Як зазначає видання, справа навіть не в практичності такого винаходу, а в створенні атмосфери. Pop Phone якраз підтримує новий тренд на "цифровий детокс" і ретро-технології. Але, на відміну від усіляких "розкладачок" Nokia, які вимагають повного відключення від мережі, Pop Phone пропонує компроміс. Ви не переноситеся в минуле буквально, а просто задаєте ретро-стиль сучасному спілкуванню. Між іншим, новинка дійсно користується популярністю навіть у дуже молодих людей, які "романтизують старі технології".

Раніше Фокус писав, що кнопкові телефони з 2000-х масово розкуповують, причому мова теж йде про зовсім юних користувачів. Вони все більше цікавляться гаджетами, з якими ходили ще їхні батьки.

Також стало відомо, що легендарні кнопкові телефони повертаються через 6 років. Річ у тім, що в розробці вже перебуває модель Nokia 800 Tough другого покоління, і вона нагадуватиме оригінальну модель 2019 року.