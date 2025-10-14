Разбитый экран смартфона "заделали" суперклеем: что вышло и работает ли такой метод починки

Одна из самых распространенных неприятностей – когда смартфон выскальзывает из рук, падает экраном вниз и покрывается трещинами. Естественно, проблему хочется поскорее решить, а интернет, к тому же, подсказывает простой выход – "подклеить" экран цианоакрилатом (так называемым "суперклеем").

На первый взгляд, все вполне логично, – ведь клей понадобится для удержания разбитого стекла в нужном положении или прикрепления отставшей панели к корпусу, пишет slashgear.com. Технически суперклей действительно может заделать трещины или удержать отставшие края. Но на самом деле такое "подклеивание" – большой риск для телефона, ведь клей может просочиться во внутренние компоненты и непоправимо испортить динамик или фронтальную камеру. А удалить его будет невозможно, так как он почти мгновенно застынет.

А еще цианоакрилат может оставить на дисплее мутную пленку. О четкости изображения можно будет забыть, еще и отзывчивость ухудшится. К тому же, вы можете не рассчитать количество и нанести слишком много клея. Тоже ничего хорошего – ведь излишки потом могут выдавиться через крошечные отверстия возле боковых кнопок или порта зарядки и испортить еще и их.

Так что лучше сразу обратиться к профессионалам и заменить разбитый экран в сервисном центре. В крайнем случае, если замена экрана вам пока не по средствам, можно воспользоваться временным решением – наклеить на трещины дисплея специальное защитное стекло или прозрачную термостойкую ленту. Так он продержится какое-то время до надлежащего ремонта.

