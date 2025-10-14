Розбитий екран смартфона "заклали" суперклеєм: що вийшло і чи працює такий метод ремонту

Одна з найпоширеніших неприємностей — коли смартфон вислизає з рук, падає екраном донизу і покривається тріщинами. Природно, проблему хочеться якнайшвидше вирішити, а інтернет, до того ж, підказує простий вихід — "підклеїти" екран ціаноакрилатом (так званим "суперклеєм").

На перший погляд, усе цілком логічно, — адже клей знадобиться для утримання розбитого скла в потрібному положенні або прикріплення відсталої панелі до корпусу, пише slashgear.com. Технічно суперклей дійсно може закрити тріщини або утримати відсталі краї. Але насправді таке "підклеювання" — великий ризик для телефону, адже клей може просочитися у внутрішні компоненти і непоправно зіпсувати динамік або фронтальну камеру. А видалити його буде неможливо, бо він майже миттєво застигне.

А ще ціаноакрилат може залишити на дисплеї каламутну плівку. Про чіткість зображення можна буде забути, ще й чуйність погіршиться. До того ж, ви можете не розрахувати кількість і нанести занадто багато клею. Теж нічого хорошого — адже надлишки потім можуть видавитися через крихітні отвори біля бічних кнопок або порту зарядки і зіпсувати ще й їх.

Тож краще одразу звернутися до професіоналів і замінити розбитий екран у сервісному центрі. У крайньому разі, якщо заміна екрана вам поки що не по кишені, можна скористатися тимчасовим рішенням — наклеїти на тріщини дисплея спеціальне захисне скло або прозору термостійку стрічку. Так він протримається якийсь час до належного ремонту.

