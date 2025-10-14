Топ-3 обогревателя на аккумуляторах, которые можно купить в Украине (фото, видео)

Графики отключений электроэнергии и даже экстренные обесточивания стали частью военных реалий в Украине. В преддверии начала нового отопительного сезона самое время позаботиться о том, как обогревать свое жилище в случае долгих перебоев с электричеством.

Related video

На сегодняшний день в нескольких регионах Украины уже были зафиксированы аварийные отключения. А Киев после массированной российской атаки 10 октября несколько часов был не только без света, но и без воды. Фокус предлагает несколько вариантов обогревателей, которые оекомендуется приобрести, чтобы не мерзнуть во время новых отключений.

Отметим, что все модели обогревателей можно купить на маркетплейсах в Украине.

Lasko 754200

Это портативный керамический обогреватель с регулируемым термостатом, очень простой в использовании. Оснащен удобной ручкой для переноски и не перегреется даже при длительном использовании (благодаря соответствующей защите).

Обогреватель Lasko-754200 Фото: Amazon

Но его мощности не хватает на большое помещение – это скорее "обогреватель для одного".

Dreo DR-HSH004A

Еще один портативный керамический обогреватель. Оснащен цифровым термостатом, таймером на 12 часов, есть осцилляция на 70 °C, четыре режима и пульт дистанционного управления.

Обогреватель Dreo DR-HSH004A Фото: Amazon

Подойдет для обогрева небольших и средних помещений, так что способен на большее по сравнению с Lasko. Но при работе издает небольшой шум, и это может понравиться не всем.

DeLonghi TRD40615T

Это другой тип – масляный обогреватель. Нагревается несколько медленнее, но при этом очень устойчивый и не опрокинется при перестановке.

Обогреватель DeLonghi TRD40615T Фото: Amazon

Среднее помещение за 20 минут прогревает равномерно, оснащен механическим термостатом и таймером на 24 часа.

Ранее стало известно, что бразильский механик создал солнечный обогреватель из пластиковых бутылок, – специально для того, чтобы меньше платить за электричество.

Также сообщалось, что один дешевый прибор улучшает отопление дома. Правда, еще понадобится мощный обогреватель с металлической поверхностью.