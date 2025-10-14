Топ 3 обігрівачі на акумуляторах, які можна купити в Україні (фото, відео)
Графіки відключень електроенергії і навіть екстрені знеструмлення стали частиною військових реалій в Україні. Напередодні початку нового опалювального сезону саме час подбати про те, як обігрівати своє житло в разі довгих перебоїв з електрикою.
На сьогоднішній день у кількох регіонах України вже були зафіксовані аварійні відключення. А Київ після масованої російської атаки 10 жовтня кілька годин був не тільки без світла, а й без води. Фокус пропонує кілька варіантів обігрівачів, які рекомендується придбати, щоб не мерзнути під час нових відключень.
Зазначимо, що всі моделі обігрівачів можна купити на маркетплейсах в Україні.
Lasko 754200
Це портативний керамічний обігрівач з регульованим термостатом, дуже простий у використанні. Оснащений зручною ручкою для перенесення і не перегріється навіть у разі тривалого використання (завдяки відповідному захисту).
Але його потужності не вистачає на велике приміщення — це скоріше "обігрівач для одного".
Dreo DR-HSH004A
Ще один портативний керамічний обігрівач. Оснащений цифровим термостатом, таймером на 12 годин, є осциляція на 70 °C, чотири режими і пульт дистанційного керування.
Підійде для обігріву невеликих і середніх приміщень, тому здатний на більше порівняно з Lasko. Але під час роботи видає невеликий шум, і це може сподобатися не всім.
DeLonghi TRD40615T
Це інший тип — масляний обігрівач. Нагрівається дещо повільніше, але при цьому дуже стійкий і не перекинеться під час перестановки.
Середнє приміщення за 20 хвилин прогріває рівномірно, оснащений механічним термостатом і таймером на 24 години.
