Топ 3 обігрівачі на акумуляторах, які можна купити в Україні (фото, відео)

Графіки відключень електроенергії і навіть екстрені знеструмлення стали частиною військових реалій в Україні. Напередодні початку нового опалювального сезону саме час подбати про те, як обігрівати своє житло в разі довгих перебоїв з електрикою.

Related video

На сьогоднішній день у кількох регіонах України вже були зафіксовані аварійні відключення. А Київ після масованої російської атаки 10 жовтня кілька годин був не тільки без світла, а й без води. Фокус пропонує кілька варіантів обігрівачів, які рекомендується придбати, щоб не мерзнути під час нових відключень.

Зазначимо, що всі моделі обігрівачів можна купити на маркетплейсах в Україні.

Lasko 754200

Це портативний керамічний обігрівач з регульованим термостатом, дуже простий у використанні. Оснащений зручною ручкою для перенесення і не перегріється навіть у разі тривалого використання (завдяки відповідному захисту).

Обігрівач Lasko-754200 Фото: Amazon

Але його потужності не вистачає на велике приміщення — це скоріше "обігрівач для одного".

Dreo DR-HSH004A

Ще один портативний керамічний обігрівач. Оснащений цифровим термостатом, таймером на 12 годин, є осциляція на 70 °C, чотири режими і пульт дистанційного керування.

Обігрівач Dreo DR-HSH004A Фото: Amazon

Підійде для обігріву невеликих і середніх приміщень, тому здатний на більше порівняно з Lasko. Але під час роботи видає невеликий шум, і це може сподобатися не всім.

DeLonghi TRD40615T

Це інший тип — масляний обігрівач. Нагрівається дещо повільніше, але при цьому дуже стійкий і не перекинеться під час перестановки.

Обігрівач DeLonghi TRD40615T Фото: Amazon

Середнє приміщення за 20 хвилин прогріває рівномірно, оснащений механічним термостатом і таймером на 24 години.

Раніше стало відомо, що бразильський механік створив сонячний обігрівач із пластикових пляшок, — спеціально для того, щоб менше платити за електрику.

Також повідомлялося, що один дешевий прилад покращує опалення будинку. Щоправда, ще знадобиться потужний обігрівач із металевою поверхнею.